Как вернуть часть средств от покупки недвижимости

Чем удобен этот порядок

Теперь не нужно идти в налоговую инспекцию, заполнять налоговую декларацию, собирать документы, подтверждающие право на вычет.

Как это работает

Фото: Владимир Новиков/РИА Новости

Когда сделка прошла, налоговая служба "видит" данные из Росреестра о том, что приобретена недвижимость. Аккумулирует данные о гражданине (сведения об уплаченных им налогах, сведения из пенсионного фонда, пользовался он ранее вычетом или нет и так далее). Если у гражданина есть право на вычет, налоговая служба формирует заявление и отправляет в личный кабинет налогоплательщика на сайте или в приложении ФНС.

Как быстро можно вернуть деньги

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При таком порядке сокращаются сроки проверки заявления - до 1 месяца вместо 3-х. Сроки перечисления денег налогоплательщику сокращаются с одного месяца до 15 дней.

На какие покупки жилья это распространяется

Данной схемой могут воспользоваться покупатели жилья, у которых право на вычет возникло не раньше 2020 года.

Что нужно делать налогоплательщику

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Для упрощенной процедуры получения вычета у налогоплательщика должен быть доступ к личному кабинету на сайте налоговой службы. Получить пароль к личному кабинету можно при личном визите в налоговую инспекцию по месту регистрации.

Когда в личном кабинете появятся заявления

Налоговый орган будет формировать заявления для граждан по сведениям, предоставленным не позднее 1 марта - до 20 марта. По информации, предоставленной после 1 марта - в течение 20 дней.

Кто может воспользоваться упрощенным вычетом

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Воспользоваться этой схемой можно, если банк, через который проходила покупка жилья, подключился к системе налоговой службы. Проверить это можно на сайте ФНС в разделе "перечень налоговых агентов (банков).

Если банк еще не подключился, то до сих пор действует и прежний порядок получения налоговых вычетов. Можно самостоятельно заполнить документы и подать их в налоговую инспекцию.

Кто имеет право на налоговый вычет при покупке жилья

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Тот, кто купил жилье на территории России или платит проценты по ипотеке. Это распространяется только на граждан РФ, официально трудоустроенных и уплачивающих налоги.

Сколько можно вернуть

Максимальная сумма, с которой исчисляется налоговый вычет - 2 млн рублей. То есть можно вернуть уплаченные в бюджет РФ с этой суммы 13%, фактически - это до 260 тысяч рублей.

При погашении процентов по ипотечным кредитам максимальная сумма вычета - 3 млн рублей, вернуть можно 390 тысяч рублей.

Как часто можно получать вычет

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Вычет при покупке жилья можно получить один раз. Но с 2014 года действует правило, по которому, если гражданин не использовал в полном объеме положенный вычет при покупке одного жилья (например, оно стоило меньше 2 млн рублей), то остаток можно позже применить к другим покупаемым объектам.