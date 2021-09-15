Как вернуть часть средств от покупки недвижимости

Чем удобен этот порядок
Теперь не нужно идти в налоговую инспекцию, заполнять налоговую декларацию, собирать документы, подтверждающие право на вычет.
Как это работает
Когда сделка прошла, налоговая служба "видит" данные из Росреестра о том, что приобретена недвижимость. Аккумулирует данные о гражданине (сведения об уплаченных им налогах, сведения из пенсионного фонда, пользовался он ранее вычетом или нет и так далее). Если у гражданина есть право на вычет, налоговая служба формирует заявление и отправляет в личный кабинет налогоплательщика на сайте или в приложении ФНС.
Как быстро можно вернуть деньги
При таком порядке сокращаются сроки проверки заявления - до 1 месяца вместо 3-х. Сроки перечисления денег налогоплательщику сокращаются с одного месяца до 15 дней.
На какие покупки жилья это распространяется
Данной схемой могут воспользоваться покупатели жилья, у которых право на вычет возникло не раньше 2020 года.
Что нужно делать налогоплательщику
Для упрощенной процедуры получения вычета у налогоплательщика должен быть доступ к личному кабинету на сайте налоговой службы. Получить пароль к личному кабинету можно при личном визите в налоговую инспекцию по месту регистрации.
Когда в личном кабинете появятся заявления
Налоговый орган будет формировать заявления для граждан по сведениям, предоставленным не позднее 1 марта - до 20 марта. По информации, предоставленной после 1 марта - в течение 20 дней.
Кто может воспользоваться упрощенным вычетом
Воспользоваться этой схемой можно, если банк, через который проходила покупка жилья, подключился к системе налоговой службы. Проверить это можно на сайте ФНС в разделе "перечень налоговых агентов (банков).
Если банк еще не подключился, то до сих пор действует и прежний порядок получения налоговых вычетов. Можно самостоятельно заполнить документы и подать их в налоговую инспекцию.
Кто имеет право на налоговый вычет при покупке жилья
Тот, кто купил жилье на территории России или платит проценты по ипотеке. Это распространяется только на граждан РФ, официально трудоустроенных и уплачивающих налоги.
Сколько можно вернуть
Максимальная сумма, с которой исчисляется налоговый вычет - 2 млн рублей. То есть можно вернуть уплаченные в бюджет РФ с этой суммы 13%, фактически - это до 260 тысяч рублей.
При погашении процентов по ипотечным кредитам максимальная сумма вычета - 3 млн рублей, вернуть можно 390 тысяч рублей.
Как часто можно получать вычет
Вычет при покупке жилья можно получить один раз. Но с 2014 года действует правило, по которому, если гражданин не использовал в полном объеме положенный вычет при покупке одного жилья (например, оно стоило меньше 2 млн рублей), то остаток можно позже применить к другим покупаемым объектам.