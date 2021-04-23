Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 100-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; N 18, ст. 2118; 2008, N 26, ст. 3022; N 48, ст. 5519; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7014; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5037; 2014, N 14, ст. 1544; N 45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6657, 6663; 2015, N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3377; 2016, N 7, ст. 920; N 15, ст. 2063; N 18, ст. 2506, 2510; N 27, ст. 4173, 4176, 4177; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307, 7312, 7313; 2018, N 32, ст. 5095; N 49, ст. 7519; 2019, N 39, ст. 5375; 2020, N 13, ст. 1857; N 46, ст. 7215; N 48, ст. 7627; 2021, N 1, ст. 9; N 8, ст. 1196) следующие изменения:

1) пункт 32 статьи 23 изложить в следующей редакции:

"32. Иностранные организации (за исключением иностранных организаций, состоящих на учете в налоговом органе только по основанию, предусмотренному пунктом 46 статьи 83 настоящего Кодекса), а также иностранные структуры без образования юридического лица помимо обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, обязаны ежегодно не позднее 28 марта сообщать в налоговый орган по месту их постановки на учет сведения об участниках такой иностранной организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - сведения о ее учредителях, бенефициарах и управляющих) по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления указанных сведений, включая раскрытие порядка косвенного участия (при его наличии) физического лица или публичной компании, в случае, если доля их прямого и (или) косвенного участия в иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического лица) превышает 5 процентов.

При наличии у иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) нескольких оснований для постановки на учет в налоговом органе сообщение представляется в налоговый орган по месту постановки на учет по выбору такой иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица).";

2) в статье 88:

а) абзац первый пункта 1 после слов "налоговых деклараций (расчетов)" дополнить словами "или заявления, указанного в пункте 2 статьи 2211 настоящего Кодекса,";

б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Камеральная налоговая проверка на основе заявления, указанного в пункте 2 статьи 2211 настоящего Кодекса, проводится в течение 30 календарных дней со дня представления такого заявления, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки на основе заявления, указанного в пункте 2 статьи 2211 настоящего Кодекса, налоговым органом установлены признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства о налогах и сборах, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе принять решение о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки. Срок проведения камеральной налоговой проверки может быть продлен до трех месяцев со дня представления заявления, указанного в пункте 2 статьи 2211 настоящего Кодекса.

Решение о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки направляется налогоплательщику через личный кабинет налогоплательщика (при прекращении у налогоплательщика доступа к личному кабинету налогоплательщика - по почте заказным письмом) в срок, не превышающий трех дней с даты принятия такого решения.";

в) абзац первый пункта 3 после слов "камеральной налоговой проверкой" дополнить словами "(за исключением камеральной налоговой проверки на основе заявления, указанного в пункте 2 статьи 2211 настоящего Кодекса)";

3) статью 102 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Положения настоящей статьи в части запрета на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним, ответственности за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение указанных сведений распространяются на поступившие от налогового органа налоговым агентам в рамках обмена информацией в соответствии с правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке для предоставления инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 2191 настоящего Кодекса, следующие сведения:

об использовании (о неиспользовании) налогоплательщиком - физическим лицом права на получение налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 2191 настоящего Кодекса, в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот индивидуальный инвестиционный счет в порядке, предусмотренном пунктом 91 статьи 2261 настоящего Кодекса;

о наличии (об отсутствии) у налогоплательщика в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

Доступ к указанным в настоящем пункте сведениям, составляющим налоговую тайну, у налоговых агентов имеют работники, определяемые руководителями (заместителями руководителей) таких организаций.";

4) абзац первый пункта 1 статьи 1261 дополнить словами "если такое деяние не содержит признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 1262 настоящего Кодекса,";

5) дополнить статьей 1262 следующего содержания:

"Статья 1262. Представление налоговым агентом налоговому органу недостоверных сведений в рамках процедуры получения налогоплательщиками инвестиционных налоговых вычетов в упрощенном порядке

1. Представление налоговым агентом налоговому органу недостоверных сведений о факте открытия индивидуального инвестиционного счета налогоплательщика, о суммах денежных средств, внесенных налогоплательщиком на такой индивидуальный инвестиционный счет за соответствующий налоговый период, в рамках процедуры получения налогоплательщиком инвестиционных налоговых вычетов в порядке, установленном статьей 2211 настоящего Кодекса,

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы налога, неправомерно полученного налогоплательщиком в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке на основании представленных налоговым агентом недостоверных сведений.

2. Налоговый агент освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, в случае, если им самостоятельно выявлены ошибки и уточненные сведения представлены налоговому органу до момента, когда налоговый агент узнал об обнаружении налоговым органом недостоверности представленных налоговым агентом сведений.";

6) пункт 21 статьи 1291 изложить в следующей редакции:

"21. Неправомерное непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком - иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица) налоговому органу сообщения, предусмотренного пунктом 32 статьи 23 настоящего Кодекса,

влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей.";

7) дополнить статьей 1353 следующего содержания:

"Статья 1353. Представление банком налоговому органу недостоверных сведений в рамках процедуры получения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов в упрощенном порядке

1. Представление банком налоговому органу недостоверных сведений о фактически произведенных налогоплательщиком расходах на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, и (или) на погашение процентов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, в рамках процедуры получения налогоплательщиком имущественных налоговых вычетов в порядке, установленном статьей 2211 настоящего Кодекса,

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы налога, неправомерно полученного налогоплательщиком в связи с предоставлением имущественного налогового вычета в упрощенном порядке на основании представленных банком недостоверных сведений.

2. Банк освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, в случае, если им самостоятельно выявлены ошибки и уточненные сведения представлены налоговому органу до момента, когда банк узнал об обнаружении налоговым органом недостоверности представленных банком сведений.";

8) в статье 136 слова "в статьях 132 - 1352" заменить словами "в статьях 132 - 1353".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 49, ст. 4554; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 19, ст. 1749; N 28, ст. 2879; N 46, ст. 4435; 2006, N 31, ст. 3436, 3443; N 50, ст. 5286; 2007, N 1, ст. 31; N 31, ст. 4013; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 23, ст. 2775; N 29, ст. 3639; N 48, ст. 5734; N 52, ст. 6444; 2011, N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6729; 2012, N 53, ст. 7604; 2013, N 30, ст. 4045; N 40, ст. 5038; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 45, ст. 6157; N 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6663; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2025; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 48, ст. 6692, 6693; 2016, N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175, 4184; N 49, ст. 6846; 2017, N 15, ст. 2133; N 49, ст. 7318, 7324; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1291; N 32, ст. 5095; N 49, ст. 7496, 7498; N 53, ст. 8416; 2019, N 16, ст. 1826; N 25, ст. 3167; N 39, ст. 5371, 5375; 2020, N 14, ст. 2032; N 46, ст. 7212; N 48, ст. 7625, 7627; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 апреля 2021 года, N 0001202104050039) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 219:

а) в абзаце втором слова "при его обращении" заменить словами "на основании его обращения", слова "представления налогоплательщиком" заменить словами "представления налоговым органом", слова ", выданного налогоплательщику налоговым органом по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Право на получение налогоплательщиком указанных социальных налоговых вычетов должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган письменного заявления и документов, подтверждающих право на получение указанных социальных налоговых вычетов" исключить;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Налогоплательщик направляет в налоговый орган заявление о подтверждении права на получение социальных налоговых вычетов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, и документы, подтверждающие право на получение указанных социальных налоговых вычетов. Заявление должно быть рассмотрено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган в письменной форме, либо электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, либо через личный кабинет налогоплательщика указанных заявления и документов.";

в) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"В срок, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, налоговый орган информирует налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, через личный кабинет налогоплательщика (при отсутствии (прекращении) у налогоплательщика доступа к личному кабинету налогоплательщика - по почте заказным письмом), а также представляет налоговому агенту подтверждение права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, по форме и формату, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в случае, если по результатам рассмотрения заявления не выявлено отсутствие права налогоплательщика на такой налоговый вычет.";

г) абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слово "письменного" исключить;

д) абзацы пятый - седьмой считать соответственно абзацами шестым - восьмым;

2) в статье 2191:

а) в пункте 3:

подпункт 2 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) налоговый вычет предоставляется в случае, если налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, по окончании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;";

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) налоговый вычет предоставляется налогоплательщику в порядке, установленном статьей 2211 настоящего Кодекса, при наличии в налоговом органе подтверждающих факт зачисления налогоплательщиком денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет сведений, представленных налоговым агентом по формату, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в рамках обмена информацией в соответствии с правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке.";

б) в пункте 4:

в подпункте 2 слово "предоставление" заменить словом "получение";

в абзаце первом подпункта 3 слова "налоговый вычет" заменить словами "если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налоговый вычет";

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) налоговый вычет может быть предоставлен налогоплательщику на основании его письменного заявления, представляемого налоговому агенту при расторжении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, при исчислении и удержании налога таким налоговым агентом, при наличии у налогового агента сведений, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 3 настоящего пункта, полученных от налогового органа в рамках обмена информацией в соответствии с правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке.

Представление сведений, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 3 настоящего пункта, налоговым органом налоговым агентам в рамках обмена информацией в соответствии с правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке осуществляется по формату, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, на основании запросов таких налоговых агентов.";

3) в статье 220:

а) в пункте 3:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) при приобретении объекта недвижимого имущества или доли (долей) в нем право на имущественный налоговый вычет возникает с даты государственной регистрации права собственности налогоплательщика на такой объект недвижимого имущества или долю (доли) в нем, если иное не предусмотрено подпунктом 21 настоящего пункта. При приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, право на имущественный налоговый вычет возникает с даты государственной регистрации права собственности налогоплательщика на расположенные на таком земельном участке жилой дом или долю (доли) в нем. При строительстве индивидуального жилого дома право на имущественный налоговый вычет возникает с даты государственной регистрации права собственности налогоплательщика на данные жилой дом или долю (доли) в нем;";

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) при приобретении прав на квартиру, комнату или долю (доли) в них в строящемся доме право на имущественный налоговый вычет возникает с даты передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства по подписанному ими передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства. При этом налогоплательщик вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации права собственности налогоплательщика на данные квартиру, комнату или долю (доли) в них;";

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) если иное не предусмотрено пунктом 81 настоящей статьи, для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган:

договор о приобретении жилого дома или доли (долей) в нем - при приобретении жилого дома или доли (долей) в нем;

договор о строительстве жилого дома или доли (долей) в нем - при привлечении в целях строительства жилого дома или доли (долей) в нем сторонних лиц;

договор о приобретении квартиры, комнаты или доли (долей) в них - при приобретении квартиры, комнаты или доли (долей) в них в собственность;

договор участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятии его участником долевого строительства, подписанный сторонами, - при приобретении прав на квартиру, комнату или долю (доли) в них в строящемся доме;

договор о приобретении земельного участка или доли (долей) в нем - при приобретении земельного участка или доли (долей) в нем, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, и земельного участка, на котором расположены приобретаемые жилой дом или доля (доли) в нем;

свидетельство о рождении ребенка - при приобретении родителями жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них, в собственность своих детей в возрасте до 18 лет;

решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства - при приобретении опекунами (попечителями) жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них, в собственность своих подопечных в возрасте до 18 лет;

документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы);

заявление налогоплательщиков-супругов о распределении понесенных ими расходов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, - при строительстве или приобретении на территории Российской Федерации такими налогоплательщиками в период брака в совместную собственность одного или нескольких объектов имущества, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, в том числе с использованием кредитных денежных средств. Размеры расходов, распределяемых супругами в указанных в настоящем абзаце случаях, определяются исходя из фактически произведенных расходов с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом и пунктом 4 настоящей статьи;";

подпункт 7 признать утратившим силу;

б) пункт 4:

дополнить словами ", если иное не предусмотрено пунктом 81 настоящей статьи";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Указанный в настоящем пункте имущественный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении только одного объекта недвижимого имущества.";

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода на основании его обращения с письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент) при условии представления налоговым органом налоговому агенту подтверждения права налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов.

Налогоплательщик направляет в налоговый орган заявление о подтверждении права на получение имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, и документы, предусмотренные подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 4 настоящей статьи. Заявление должно быть рассмотрено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган в письменной форме, либо электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, либо через личный кабинет налогоплательщика указанных заявления и документов.

В срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, налоговый орган информирует налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, через личный кабинет налогоплательщика (при отсутствии (прекращении) у налогоплательщика доступа к личному кабинету налогоплательщика - по почте заказным письмом), а также представляет налоговому агенту подтверждение права налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по форме и формату, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в случае, если по результатам рассмотрения заявления не выявлено отсутствие права налогоплательщика на такой налоговый вычет.

Налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов у одного или нескольких налоговых агентов по своему выбору. В случае, если, получив имущественный налоговый вычет у одного налогового агента, налогоплательщик обращается за получением имущественного налогового вычета к другому налоговому агенту, указанный имущественный налоговый вычет предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи и настоящим пунктом. В случае, если по итогам налогового периода сумма дохода налогоплательщика, полученного у всех налоговых агентов, оказалась меньше суммы имущественных налоговых вычетов, определенной в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов в порядке, предусмотренном пунктом 7 или 81 настоящей статьи.

В случае, если после представления налогоплательщиком в установленном порядке заявления налоговому агенту о получении имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, налоговый агент удержал налог без учета имущественных налоговых вычетов, сумма излишне удержанного после получения заявления налога подлежит возврату налогоплательщику в порядке, установленном статьей 231 настоящего Кодекса.";

г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, может быть предоставлен налогоплательщику в порядке, установленном статьей 2211 настоящего Кодекса, на основании сведений, представленных в налоговые органы в соответствии с пунктом 4 статьи 85 настоящего Кодекса, а также на основании представленных в налоговый орган банком в отношении такого налогоплательщика сведений, содержащихся в документах, предусмотренных подпунктом 6 пункта 3 настоящей статьи (при условии представления таких документов налогоплательщиком банку), по формату, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в рамках обмена информацией в соответствии с правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке.

Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи (за исключением имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по кредитам (займам), полученным от организаций, если такие займы выданы в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшимся в сложной финансовой ситуации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации), может быть предоставлен налогоплательщику в порядке, установленном статьей 2211 настоящего Кодекса, на основании сведений, представленных в налоговые органы в соответствии с пунктом 4 статьи 85 настоящего Кодекса, а также на основании представленных в налоговый орган банком в отношении такого налогоплательщика сведений, содержащихся в документах, предусмотренных подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 4 настоящей статьи (при условии представления таких документов налогоплательщиком банку), по формату, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в рамках обмена информацией в соответствии с правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке.";

д) пункт 9 дополнить предложением следующего содержания: "При этом остаток налогового вычета может быть использован в порядке, предусмотренном статьей 2211 настоящего Кодекса.";

4) дополнить статьей 2211 следующего содержания:

"Статья 2211. Упрощенный порядок получения налоговых вычетов

1. Налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 2191 и подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, могут быть предоставлены в упрощенном порядке, установленном настоящей статьей (далее - упрощенный порядок).

2. Налоговые вычеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются налогоплательщику налоговым органом на основании заявления налогоплательщика о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке (далее в настоящей статье - заявление) по окончании налогового периода не более чем за три года, предшествующие году подачи заявления, при наличии в налоговом органе представленных в соответствии с пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса за соответствующие периоды сведений о доходах физического лица и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных налоговым агентом в бюджетную систему Российской Федерации. В заявлении налогоплательщик указывает для возврата денежных средств реквизиты открытого им счета в банке. Заявление должно быть сформировано и представлено налогоплательщиком в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика по формату, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

3. В целях настоящей статьи суммы инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 2191 настоящего Кодекса, и имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, определяются исходя из сведений, имеющихся в распоряжении налоговых органов, представленных налоговыми агентами или банками начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором у налогоплательщика возникло право на соответствующий вычет, по формату, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в рамках обмена информацией в соответствии с правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке.

Правила обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке и перечень налоговых агентов и банков, участвующих в обмене информацией в соответствии с указанными правилами, подлежат размещению федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Налоговый орган размещает в личном кабинете налогоплательщика данные для заполнения заявления или направляет через личный кабинет налогоплательщика сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин в срок:

не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, - в отношении сведений, представленных налоговым агентом или банком до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

в течение 20 рабочих дней, следующих за днем представления сведений, - в отношении сведений, представленных налоговым агентом или банком после 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Проверка соблюдения требований, предусмотренных установленным настоящей статьей порядком, а также иных условий получения налоговых вычетов, установленных соответствующими статьями настоящего Кодекса, на основании представленного налогоплательщиком заявления осуществляется в форме камеральной налоговой проверки в соответствии с положениями статьи 88 настоящего Кодекса.

При одновременном представлении налогоплательщиком заявления (нескольких заявлений) и налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за один налоговый период камеральная налоговая проверка в отношении каждого документа начинается с даты регистрации соответствующего документа в налоговом органе согласно очередности их направления налогоплательщиком в налоговый орган.

При наличии в налоговом органе в отношении одного налогоплательщика нескольких документов, содержащих представленные в соответствии с пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса за один налоговый период сведения о доходах физического лица и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, очередность учета указанных документов налоговым органом в целях определения размера налогового вычета, предоставляемого налогоплательщику в упрощенном порядке, определяется исходя из даты их представления в налоговые органы.

5. В случае, если по результатам камеральной налоговой проверки на основе заявления не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, налоговый орган в течение трех дней после окончания проверки принимает решение о предоставлении налогового вычета.

В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах по результатам рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки на основе заявления налоговым органом одновременно с вынесением решения в соответствии со статьей 101 настоящего Кодекса принимается решение о предоставлении налогового вычета полностью, либо решение об отказе в предоставлении налогового вычета полностью, либо решение о предоставлении налогового вычета частично и решение об отказе в предоставлении налогового вычета частично.

6. На основании принятых решений о предоставлении налогового вычета полностью или частично налоговым органом определяется сумма налога, подлежащая возврату налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета на указанный в заявлении банковский счет.

При наличии у налогоплательщика недоимки по налогу, иным налогам, задолженности по соответствующим пеням и (или) штрафам налоговым органом производится самостоятельно зачет суммы налога, подлежащей возврату налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета, в счет погашения указанных недоимки и задолженности по пеням и (или) штрафам.

Решение о зачете суммы налога, подлежащей возврату налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета, принимается налоговым органом не позднее двух дней, следующих за днем принятия соответствующего решения о предоставлении налогового вычета полностью или частично.

Поручение на возврат суммы налога, подлежащей возврату налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета, оформляется на основании соответствующего решения о предоставлении налогового вычета полностью или частично и решения о зачете суммы налога, подлежащей возврату налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета, и подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства не позднее десяти дней со дня принятия налоговым органом соответствующего решения.

Территориальный орган Федерального казначейства в течение пяти дней со дня получения указанного поручения осуществляет возврат налогоплательщику суммы налога, подлежащей возврату налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и в тот же срок уведомляет налоговый орган о дате возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств.

При нарушении срока возврата суммы налога, подлежащей возврату налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета, считая с 16-го дня после принятия соответствующего решения о предоставлении налогового вычета полностью или частично начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возврата.

7. В случае представления налоговым агентом или банком уточненных сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, приводящих к уменьшению суммы налога, возращенной налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета, налоговый орган в течение пяти дней после получения указанных сведений принимает решение об отмене полностью или частично решения о предоставлении налогового вычета полностью или частично.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта решение, в котором указываются суммы подлежащих возврату налогоплательщиком налога и (или) процентов, направляется налоговым органом налогоплательщику через личный кабинет налогоплательщика (при прекращении доступа налогоплательщика к личному кабинету налогоплательщика - по почте заказным письмом) не позднее трех дней со дня принятия соответствующего решения.

Суммы, подлежащие возврату налогоплательщиком, подлежат уплате налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня направления налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика (при прекращении доступа налогоплательщика к личному кабинету налогоплательщика - по почте заказным письмом) решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

На суммы, подлежащие возврату налогоплательщиком, начисляются проценты исходя из процентной ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период пользования бюджетными средствами. Указанные проценты начисляются на сумму налога, полученную налогоплательщиком на открытый им счет в банке, начиная с даты поступления денежных средств на его банковский счет, на сумму налога, зачтенную в счет погашения недоимки по налогу, иным налогам, задолженности по соответствующим пеням и (или) штрафам, начиная с даты принятия решения о зачете суммы налога, подлежащей возврату налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета, до даты принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, включительно.

8. В случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком подлежащих возврату налогоплательщиком в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи сумм налога в срок, установленный абзацем третьим пункта 7 настоящей статьи, налоговый орган направляет налогоплательщику требование об уплате налога и (или) процентов. Требование об уплате налога и (или) процентов направляется налогоплательщику через личный кабинет налогоплательщика (при прекращении доступа налогоплательщика к личному кабинету налогоплательщика - по почте заказным письмом) в срок, установленный пунктом 2 статьи 70 настоящего Кодекса.

9. В случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком сумм, указанных в требовании об уплате налога и (или) процентов, в установленный срок взыскание таких сумм производится в порядке, установленном статьей 48 настоящего Кодекса.";

5) абзац первый пункта 15 статьи 226[1] изложить в следующей редакции:

"15. Налоговый агент по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, обязан сообщить об открытии индивидуального инвестиционного счета или о закрытии индивидуального инвестиционного счета, в том числе в случае закрытия индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на таком индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу иным налоговым агентом, с указанием сумм денежных средств, внесенных на закрытый индивидуальный инвестиционный счет, в налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.";

6) в абзаце пятом пункта 4 статьи 2272 слово "заявлений" заменить словом "уведомлений";

7) абзац второй пункта 3 статьи 386 признать утратившим силу.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статья 1, абзацы первый, второй, пятый и шестой подпункта "а", подпункт "б" пункта 2, абзацы первый и второй подпункта "б", подпункты "г" и "д" пункта 3 и пункты 4, 6 и 7 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения статьи 2211 Налогового кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям по предоставлению налоговых вычетов, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

4. Положения подпункта 5 пункта 3 статьи 2191 Налогового кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям по предоставлению инвестиционного налогового вычета при исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговые периоды начиная с 2022 года.

5. Положения подпункта 21 пункта 3 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям по предоставлению имущественного налогового вычета в отношении объекта долевого строительства или доли (долей) в нем, переданных застройщиком и принятых участником долевого строительства с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин