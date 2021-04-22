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Рубрика: Власть

Сбор - в личном кабинете

Налоговый вычет можно будет оформить онлайн и без документов
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет оформить автоматически - не собирая никаких документов и не посещая налоговую инспекцию. Закон об этом, вносящий поправки в Налоговый кодекс, публикует сегодня "Российская газета".
Получить налоговый вычет на ипотеку станет гораздо проще. Фото: Gettyimages

Для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. При упрощенном порядке получения вычета срок проведения стандартной камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо обычного месяца.

Фото: iStock
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Получить вычет в упрощенном порядке можно будет уже с 21 мая, рассказывают в ФНС. Отсутствие необходимости предоставлять документы основано на том, что всю информацию налоговые органы и так получат от банков, которые подключатся к сервису с этой даты. Перечень банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС, а как только от них поступит необходимая информация по вычету, налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением в личном кабинете, отмечают в налоговой службе.

"О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика - физлица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений. Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета: с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога", - сообщили в ФНС. До появления предзаполненного заявления в личном кабинете не требуется никаких действий. Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, можно обратиться к банку, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества.

Новый упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов через подачу декларации 3-НДФЛ. Речь идет о вычете до 52 тыс. руб. в год для ИИС, до 260 тыс. руб. при покупке квартиры или строительстве дома (земли под него), до 390 тыс. руб. при погашении процентов по ипотеке. При этом расходы на строительство жилого дома должны быть документально подтверждены (договорами с подрядной организацией, платежными документами на оплату работ по строительству и приобретению материалов и т.д.), отметили в ФНС.

Камеральную проверку будут проводить один месяц вместо трех, а деньги вернутся в срок до 15 дней вместо обычного месяца 

Социальных вычетов, в том числе на обучение и лечение, нововведение пока не коснется. В первую очередь из-за широкого круга лиц, которые должны передать налоговым органам сведения, чтобы подтвердить право на такие вычеты.

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