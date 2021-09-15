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15.09.2021 14:44
Рубрика: Экономика

Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика

Текст: Василий Кошкин
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Среднее число действующих кредитов у российского заемщика в августе 2021 года составило 2,1. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: iStock
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По словам директора по маркетингу НБКИ Алексей Волков, за год этот показатель практически не изменился. "Вместе с тем, если рассматривать возрастную структуру российских заемщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов немного выросло в возрастных диапазонах до 40 лет: моложе 25 лет - на 0,1 ед., от 25 до 30 лет - на 0,2 ед. и от 30 до 40 лет - на 0,1 ед.", - пояснил эксперт.

При этом наибольшее число кредитов приходится на россиян в возрасте 25-30 лет (по 2,3 и 2,2 кредита, соответственно). Меньше всех займов числится среди заемщиков в возрасте 60-65 лет.

Ранее сообщалось, что в июле впервые с ноября 2020 года в России снизился средний чек по ипотеке - до 3,11 млн рублей. По данным НБКИ, с начала 2021 года этот показатель вырос на 10,9% - в январе он составлял 2,8 млн рублей.

В июле 2021 года самый большой средний чек по ипотеке был зафиксирован в Москве (6,94 млн рублей), Московской области (5,12 млн рублей) и Санкт-Петербурге (4,61 млн рублей).

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