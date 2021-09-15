Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика

Среднее число действующих кредитов у российского заемщика в августе 2021 года составило 2,1. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексей Волков, за год этот показатель практически не изменился. "Вместе с тем, если рассматривать возрастную структуру российских заемщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов немного выросло в возрастных диапазонах до 40 лет: моложе 25 лет - на 0,1 ед., от 25 до 30 лет - на 0,2 ед. и от 30 до 40 лет - на 0,1 ед.", - пояснил эксперт.

При этом наибольшее число кредитов приходится на россиян в возрасте 25-30 лет (по 2,3 и 2,2 кредита, соответственно). Меньше всех займов числится среди заемщиков в возрасте 60-65 лет.

Ранее сообщалось, что в июле впервые с ноября 2020 года в России снизился средний чек по ипотеке - до 3,11 млн рублей. По данным НБКИ, с начала 2021 года этот показатель вырос на 10,9% - в январе он составлял 2,8 млн рублей.

В июле 2021 года самый большой средний чек по ипотеке был зафиксирован в Москве (6,94 млн рублей), Московской области (5,12 млн рублей) и Санкт-Петербурге (4,61 млн рублей).