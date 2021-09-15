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15.09.2021 03:15
Рубрика: Общество

Невролог Будик назвал причину негативного влияния COVID-19 на мозг

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Очень часто люди после COVID-19 жалуются на туман в голове и неспособность мыслить, как раньше. Врач-невролог Александр Будик напомнил, что коронавирус влияет на сосуды. В частности, нарушается кровоснабжение головного мозга, что, в свою очередь, отражается на когнитивных способностях человека.

Фото: из личного архива Марины Нестеровой
Как COVID-19 воздействует на наш мозг

"У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов", - объяснил врач в эфире радио Sputnik. И посоветовал дважды сходить к неврологу, чтобы специалист мог оценить динамику.

"Надо через некоторое время еще раз пройти те же самые тесты, что и сразу после болезни. Тогда можно будет сделать выводы", - добавил Будик.

Ранее в научном журнале The Lancet была опубликована статья о постковидном синдроме. Последствия для когнитивных функций зависят от тяжести COVID-19. Так, у тех, кого подключали к ИВЛ, ущерб для мозга оказался выше, чем если бы они перенесли инсульт.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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