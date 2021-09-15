Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"

В свет вышел новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонTV". Он получил название "Анатомия власти". В самом начале своей беседы со зрителем Михалков напомнил о заявлении министра обороны России Сергея Шойгу, которое тот сделал в минувшем августе в ходе встречи с сотрудниками предприятия "Красмаш". Речь шла о центрах подрывной пропаганды против нашей страны в Европе.

- Создаются специальные центры - скажем, в Риге создан центр стратегической пропаганды, кстати, нечто подобное создано и в Таллине, в Варшаве - там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране, - рассказал Шойгу. - Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам - ну и вообще, готовит оппозицию для любой другой страны. Скажем, Германии, Франции, Соединенных Штатов, Нидерландов. Мы не занимаемся этим в России, мы не готовим специалистов. Но существует несколько центров в той же самой Европе, где готовят таких специалистов. И это не единицы - это десятки, которые каждый квартал штампуются, штампуются - и возвращаются, естественно, в нашу страну.

По словам Михалкова, на таком уровне подобного рода информация лично для него звучала впервые, в связи с чем в теме захотелось разобраться подробнее.

- Финансовая поддержка оказывается со стороны министерства финансов США, Агентства США по международному развитию, Национального фонда поддержки демократии (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры), Европейского фонда поддержки демократии (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры), а также фондами Джорджа Сороса, - рассказал Михалков.

В выпуске "Анатомия власти" Никита Михалков рассуждает о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры" и кто вкладывает огромные ресурсы в их развитие. Он предлагает поговорить о том, до каких пределов готовы дойти западные "партнеры" в попытке манипулировать сознанием и создавать ложное представление о России.