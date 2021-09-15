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15.09.2021 14:01
Рубрика: Легковые авто

Nissan нанял специалистов для улучшения запаха новых автомобилей

Текст: Тимур Алимов

Европейский технический центр Nissan опубликовал видео о сотруднике, должность которого в компании называют "одной из ключевых, несмотря на наименование".

Фото: www.motor1.com
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Питер Карл Истленд является ведущим инженером по оценке запахов в салоне автомобиля. Помимо степени магистра химии и судебной медицины, полученной в Лестерском университете, Истленд обладает чрезвычайно острым обонянием. Именно эта особенность позволяет ему возглавлять группу инженеров и техников и отвечать за то, чтобы "запах новой машины" был правильным. В Nissan считают, что этот фактор является одной из основных эмоциональных реакций клиентов при покупке автомобиля.

По словам Истленда, на создание "правильного запаха" в салоне авто уходят месяцы и даже годы.

- Мы тщательно анализируем использование всех материалов: ткань сидений, клеи и полимеры. Их ароматы не должны соединяясь создавать неприятный запах для людей в салоне машины. Мы стремимся обеспечить наилучшие сенсорные ощущения для клиентов. Как вкусы и предпочтения меняются с течением времени, так и запах автомобиля также будет изменяться с добавлением новых тканей и пластиков. Наша работа заключается в том, чтобы убедиться, что любые материал гармонизированы с точки зрения запаха, - пояснил Истленд.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Все материалы салона, продолжил эксперт, тестируются субъективно и объективно в различных условиях, чтобы проверить их возможные изменения в зависимости от температуры и многократного интенсивного использования. В случае, если какой-то элемент нарушает общую атмосферу, специалисты начинают искать альтернативу. Коллеги нередко называют Питера "детективом", потому что ему необходимо найти проблему, выяснить ее причину и решить, как поступить дальше.

О своем исключительном обонянии, по словам Истленда, он узнал в детстве во время игр, где надо было назвать продукты только по запаху. Затем он без труда начал отличать ароматы продуктов - например, чипсов или напитков - различных брендов в супермаркете.

В европейском подразделении Nissan эксперт работает с 2016 года, а свои навыки в работе с запахами оттачивает и с помощью кулинарии, которой занимается в качестве хобби.

#Nissan