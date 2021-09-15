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15.09.2021 13:30
Рубрика: Экономика

Песков рассказал о влиянии "Северного потока-2" на цены на газ в Европе

Текст: Кира Латухина
Запуск "Северного потока - 2" сбалансирует цены на газ в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая журналистам.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

На вопрос, будет ли негативное влияние роста цен на газ в Европе на цены в российской экономике и не ускорит ли это запуск "Северного потока - 2", через который могло бы больше газа поставляться в Европу, Песков заметил, что к России эти процессы не имеют отношения, спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ. "И получатели трубного газа в Европе не подвержены этой высокой волатильности", - продолжил он, напомнив, что цена там рассчитывается по другой формуле.

Фото: iStock
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"Эти колебания цены и резкие скачки для нас дойти не могут", - заверил пресс-секретарь президента. "Безусловно, скорейший ввод "Северного потока - 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно", - заметил он.

"Потребности большие и непонятно, какая будет зима: если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше", - сказал Песков. На вопрос, обращались ли европейские коллеги к Москве с просьбой увеличить объемы поставок газа, он ответил, что не знает и переадресовал к поставщику.

Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Администрация Президента Газопровод "Северный поток-2"

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