Попова сообщила о создании в РФ тест-системы для выявления вируса Нипах

В России уже появилась тест-система для выявления вируса Нипах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами", - сказала Попова, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее она сообщила, что риска распространения этого вируса в России нет.

Вирус Нипах, который ВОЗ считает одним из самых опасных в мире, обнаружили у летучих мышей в Индии. Человеку он передается через пищу, на которой осталась слюна зараженного животного.

По мнению профессора Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, вирус действительно очень опасен для человека, однако у него нет эпидемического потенциала.