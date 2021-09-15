Псаки не подтвердила, что США предоставят Киеву системы ПРО "Железный купол"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге не подтвердила заявления о том, что США предоставят Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".

"Мне нужно уточнить это у коллег. Я знаю, что мы объявляли о предоставлении дополнительного содействия на той встрече (президентов США и Украины - прим. "РГ"). Но по поводу подробностей мне нужно уточнить у коллег", - ответила Псаки на вопрос о том, обещал ли Вашингтон предоставить украинской стороне эти системы.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что американские конгрессмены внесли поправку о поставке Украине "Железного купола" в проект оборонного бюджета на 2022 год. Ее поддержали обе партии в Конгрессе США.