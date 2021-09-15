Пушков назвал драмой решение Украины не верить обещаниям Запада

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал "нешуточной драмой" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев больше не верит обещаниям западных партнеров.

Дело в том, что кроме Запада Украине никто ничего не обещает, пояснил российский сенатор в своем Telegram-канале. Поэтому, если не верить обещаниям Запада, то значит не верить ничему и никому. "А так Украина тоже не может, ибо хочет верить в свое светлое будущее", - отметил Пушков.

По его словам, Украина страстно хочет строить это будущее за счет Запада, а потому Киев как верил, так и будет верить его обещаниям. Кулеба же просто пытается Запад запугать, но пугать нечем, потому что "на Западе про Украину все прекрасно известно", заключил Пушков.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Украина утратила независимость, а также возможность самой определять собственную внешнюю политику, став "сообщающимся сосудом западного сообщества". По его словам, между этими сообщающимися сосудами течет на Украину оружие, а на Запад - рабочая сила. Также идет обмен "деструктивными идеями", которые, если окажутся реализованы, могут угрожать стабильности Европы.