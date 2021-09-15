Беспилотникам могут запретить ездить у Кремля и в Москва-Сити

Зоны, запрещенные для въезда беспилотных автомобилей, могут быть созданы в центре Москвы, в частности у Кремля, ЦУМа, ГУМа, в районе Лубянки, рассказали "Российской газете" в НТИ "Автонет".

Кроме того, беспилотникам могут запретить въезжать в Москва-Сити и на крупные военно-технические и стратегические объекты, отметила представитель рынка "Автонет" Вероника Коршикова. "Запретные зоны для беспилотников пока только обсуждаются и единого решения по ним не принято. Но в перспективе такие зоны в Москве могут появиться", - сказала она.

Ограничить движение для беспилотников предполагается из-за проблем кибербезопасности, которая все еще не решена, пояснила Коршикова. "Время от времени мы натыкаемся на сообщения, что тот или иной хакер "вскрыл" условную Tesla, то беспилотник может создать угрозу безопасности граждан или дорожного движения", - заметила представитель "Автонет". Поэтому, в первую очередь, будут рассматриваться такие зоны, где есть риск возникновения таких событий, пояснила она.

В любом случае решение должно приниматься совместно с уполномоченными организациями - от органов обеспечения безопасности движения до служб государственной охраны, добавила Коршикова.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на одного из участников рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере "Автонет", что Минтранс внес на рассмотрение группы предложение по введению зон, запретных для беспилотников. Инициатором выступает ФСБ, отмечает издание. В Минтрансе эту информацию "РГ" комментировать не стали.