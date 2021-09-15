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15.09.2021 13:36
Рубрика: Авто

Беспилотникам могут запретить ездить у Кремля и в Москва-Сити

Текст: Евгений Гайва
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Зоны, запрещенные для въезда беспилотных автомобилей, могут быть созданы в центре Москвы, в частности у Кремля, ЦУМа, ГУМа, в районе Лубянки, рассказали "Российской газете" в НТИ "Автонет".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
До 2030 года инфраструктурой для беспилотников оснастят 20 тысяч км трасс

Кроме того, беспилотникам могут запретить въезжать в Москва-Сити и на крупные военно-технические и стратегические объекты, отметила представитель рынка "Автонет" Вероника Коршикова. "Запретные зоны для беспилотников пока только обсуждаются и единого решения по ним не принято. Но в перспективе такие зоны в Москве могут появиться", - сказала она.

Ограничить движение для беспилотников предполагается из-за проблем кибербезопасности, которая все еще не решена, пояснила Коршикова. "Время от времени мы натыкаемся на сообщения, что тот или иной хакер "вскрыл" условную Tesla, то беспилотник может создать угрозу безопасности граждан или дорожного движения", - заметила представитель "Автонет". Поэтому, в первую очередь, будут рассматриваться такие зоны, где есть риск возникновения таких событий, пояснила она.

В любом случае решение должно приниматься совместно с уполномоченными организациями - от органов обеспечения безопасности движения до служб государственной охраны, добавила Коршикова.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на одного из участников рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере "Автонет", что Минтранс внес на рассмотрение группы предложение по введению зон, запретных для беспилотников. Инициатором выступает ФСБ, отмечает издание. В Минтрансе эту информацию "РГ" комментировать не стали.