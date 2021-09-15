Движение на первом участке М-12 запустят в 2022 году

Движение на первом участке будущей трассы М-12 Москва - Казань в Московской области запустят в 2022 году, сообщили в госкомпании "Автодор". Ход подготовки к началу строительства участка трассы в Павловском Посаде 15 сентября проинспектировали председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Президентский проект позволит разгрузить все восточное направление. В следующем году будут сданы первые участки (порядка 22-24 километров) от Орехово-Зуево до ЦКАД. А в 2023 году можно будет "долететь" до МКАД совершенно беспрепятственно", - сказал Воробьев, чьи слова приводит пресс-служба "Автодора" По словам губернатора, такие проекты важны для развития экономики Московской области, поскольку движение становится скоростным, удобным.

На территории Московской области М-12 пройдет от Москвы до внешней границы региона протяженностью 78 км. Работа ведется в рамках исполнения указа президента России от 7 мая 2018 года с целью строительства и модернизации автодорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай".

М-12 пройдет через шесть городских округов: Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуевский в обход населенных пунктов и городов. Жители Московской области смогут быстрее перемещаться между городами. Например, сейчас из Балашихинского микрорайона "Железнодорожный" до Павловского Посада можно добираться 1,5 часа, а по новой дороге путь займет 40 минут.

В ходе строительства предусмотрены экологические мероприятия, везде будут установлены экраны, отметил Петушенко.

Проектирование и строительство участка М-12 на территории Московской области разделено на два пусковых комплекса: от А-108 до Орехово-Зуево протяженностью 11,6 км, от Москвы до А-108 - 65,4 км.

Проектом предусмотрено строительство четырех транспортных развязок: с Новолыткаринской хордой в Люберцах, с Носовихинским шоссе в г.о. Богородский, с ЦКАД в Ногинске, с А-108 (большая бетонка) в Орехово-Зуево. Также учтено строительство съездов на Кудиновское шоссе в Старой Купавне в рамках реконструкции региональной дороги. Работы на обоих пусковых комплексах планируется завершить летом 2024 года.

Трасса М-12 позволит разгрузить одно из наиболее напряженных направлений в стране - федеральную дорогу М-7 "Волга", повысить безопасность движения. Магистраль свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская, Нижегородская области, республики Чувашия и Татарстан) с сетью скоростных автодорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").