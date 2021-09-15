СК предъявил обвинения проводившему дезинсекцию в "Магните" мужчине

Следственный комитет предъявил обвинения дезинфектору, который проводил дезинсекцию в московском магазине "Магнит", после чего от отравления скончались два человека.

Он доставлен в суд, сообщает ТАСС.

Напомним, мужчину считают возможным виновником трагедии. Из-за его действий яд мог попасть на арбуз и стать причиной отравления.

"По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в Москве, семья была госпитализирована в больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребенок", - ранее сообщали в СК.