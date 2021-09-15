В Москве отметит день рождения "Нейромонах Феофан"

В Москве в эту субботу отметит день рождения культовый в среде любителей необычной электроники музыкальный проект "Нейромонах Феофан".

Питерская группа заняла уникальную нишу, создав собственный жанр, который можно назвать "балалаечным drum 'n' bass". В нём лихо сочетаются современные электронные ритмы и клюквенный русский фолк, а написанная на псевдодревнерусском лирика изобилует медведями, лаптями и берёзками.

Первый альбом "В душе драм, в сердце светлая Русь" вышел в 2015-м и мгновенно стал настоящей сенсацией, а многие песни, вошедшие в него "завирусились" в Сети ещё раньше. "Нейромонах" сразу стал особым явлением в отечественной альтернативной музыке.

Концерт состоится под открытым небом - на крыше столичного клуба GIPSY.

К привычному составу команды присоединится аккордеонистка Анастасия Невская. Обещаны ранее не звучавшие треки, которые войдут в грядущий альбом, а также, разумеется, всем известные хиты. Остаётся только прийти и лапти разбить об пол.