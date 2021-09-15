В Москве отметит день рождения "Нейромонах Феофан"

Новости

В Якутске у браконьеров изъяли черную икру и рыбу на 117 млн рублей 06:46
В Приморье задержали контрабандистов с партией женьшеня на 15 млн 06:27
РКЦ "Прогресс": Проектирование сверхтяжелой лунной ракеты приостановлено 06:26
В МЧС предупредили о ливнях и разрушении горных пород на юге России 06:11
В Приморье нашли участок для создания города-спутника Владивостока 05:59
Пятерых иностранцев задержали за попытку добыть золото на Колыме 05:36
Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним 05:20
Актер из сериала "След" Лавров приговорен к двум годам условно 05:17
В Сан-Марино высказались в поддержку "Спутника V" 05:10
"Арья Старк" вновь поразила поклонников "Игры престолов" внешним видом 05:09
FT: Глава КНР Си Цзиньпин отказался встречаться с лидером США Байденом 04:18
Трамп опроверг информацию о его планах воевать с КНР 04:10
В Приморском океанариуме впервые родился белый кит 03:48
В США бомбардировщик B-2 получил повреждения при аварийной посадке 03:32
Невролог Будик назвал причину негативного влияния COVID-19 на мозг 03:15
Пушков назвал драмой решение Украины не верить обещаниям Запада 02:55
США возобновят эвакуацию афганцев только после их вакцинации от кори 02:47
В "Роскосмосе" сообщили о выведении на орбиту 34 спутников OneWeb 02:19
Байден: В 2020 году ущерб США от стихийных бедствий превысит 100 млрд долларов 01:50
Семак признал закономерным поражение "Зенита" от "Челси" 01:25
Семак прокомментировал решение игроков "Зенита" преклонить колено 01:08
Премьер Гаити отстранил прокурора, предъявившего ему обвинение 00:53
Мужская сборная РФ по волейболу проиграла Польше в четвертьфинале ЧЕ 00:44
"Барселона" крупно проиграла "Баварии", не нанеся ни одного удара в створ ворот 00:42
Аризона оспорит в суде решение властей США об обязательной вакцинации 00:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
15.09.2021 05:37
Рубрика: Культура

В Москве отметит день рождения "Нейромонах Феофан"

Текст: Дмитрий Сосновский
В Москве в эту субботу отметит день рождения культовый в среде любителей необычной электроники музыкальный проект "Нейромонах Феофан".
Фото: Line Up Фото: Line Up
Фото: Line Up

Питерская группа заняла уникальную нишу, создав собственный жанр, который можно назвать "балалаечным drum 'n' bass". В нём лихо сочетаются современные электронные ритмы и клюквенный русский фолк, а написанная на псевдодревнерусском лирика изобилует медведями, лаптями и берёзками.

Фото: kinopoisk.ru
"Арья Старк" вновь поразила поклонников "Игры престолов" внешним видом

Первый альбом "В душе драм, в сердце светлая Русь" вышел в 2015-м и мгновенно стал настоящей сенсацией, а многие песни, вошедшие в него "завирусились" в Сети ещё раньше. "Нейромонах" сразу стал особым явлением в отечественной альтернативной музыке.

Концерт состоится под открытым небом - на крыше столичного клуба GIPSY.

К привычному составу команды присоединится аккордеонистка Анастасия Невская. Обещаны ранее не звучавшие треки, которые войдут в грядущий альбом, а также, разумеется, всем известные хиты. Остаётся только прийти и лапти разбить об пол.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Музыка с бородой

Главное сегодня

Путин рассказал, почему был вынужден уйти на самоизоляцию
Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним
В ПФР разъяснили, как начать получать пенсию супруга
В "Роскосмосе" сообщили о выведении на орбиту 34 спутников OneWeb
Apple представила iPhone 13
Михаил Пиотровский: На власть надо влиять, а искусство - понимать
Можно ли научить молодежь любить книги