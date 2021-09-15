В Магадане отменили режим повышенной готовности из-за мусора

В столице Колымы отменен режим повышенной готовности, объявленный из-за угрозы мусорного коллапса, сообщили в мэрии.

На оперативном заседании комиссии по ГО и ЧС отметили, что ситуация с мусором в городе улучшилась: крупногабаритные отходы стали вывозить регулярнее, мусор убирается вовремя. Однако некоторые проблемы еще остаются. Содержать площадки в чистоте не удается из-за нехватки рабочих рук и спецтехники.

Тем не менее жители уже реже жалуются на проблемы с уборкой мусора. Так, с начала сентября от них поступило всего 13 подобных обращений, тогда как в августе было зафиксировано более 70. Все заявки направлены на рассмотрение, говорится в сообщении.

Напомним, летом жители Магадана начали жаловаться на переполненные стихийные свалки и нехватку урн, а также на несвоевременный вывоз мусора с площадок. В конце августа мэр Юрий Гришан даже рассматривал возможность введения режима ЧС из-за угрозы мусорного коллапса. Ситуацией тогда заинтересовалась прокуратура. После проверки надзорное ведомство признало работу чиновников и регоператора по вывозу отходов неудовлетворительной.