В Приморье нашли участок для создания города-спутника Владивостока

В Приморье предварительно отобрали участок для строительства города-спутника Владивостока, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство строительства.

Площадь участка 383 гектара. Строительство будет идти по механизму "Дальневосточного квартала".

Конкретной информации, где именно находится участок, нет. Однако, выступая на одной из сессий Восточного экономического форума в начале сентября, глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что в первую очередь для роста владивостокской агломерации необходимо задействовать площадь ТОР "Надеждинская".

- В активе корпорации есть большие земельные участки недалеко от полуострова Де-Фриз, на которых частные девелоперы уже создают проекты современного массового жилья. Там бы мы хотели запустить масштабный план, рассчитанный не менее чем на 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока, - сказал он тогда.

Тогда же, на ВЭФ, было подписано соглашение между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" о создании нового города-спутника в 30 километрах от Владивостока с населением 300 тысяч человек. На конференции по итогам форума Алексей Чекунков рассказал о планах провести международный конкурс по выбору проектов города-спутника Владивостока.