На Дальнем Востоке появится новый город с населением в 300 тысяч человек

В районе Владивостока появится новый город, который получит название Спутник. Соглашение об этом подписали в рамках Восточного экономического форума.

Город будет создан на территории опережающего социально- экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 километрах от Владивостока. Планируется, что численность жителей Спутника составит 300 тысяч человек, в рамках проекта будет построено 2,8 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что после строительства Спутника Владивостокская агломерация может войти в число городов-"миллионников". По оценкам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, это может произойти через 10 лет.