2-4 сентября 2021 владивосток
Власть
02.09.2021 08:10
Текст: Василий Кошкин

Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке

Первый город-"миллионник" может появиться на Дальнем Востоке через десять лет. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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По его словам, власти намерены запустить масштабный проект, рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока (город Спутник). Он будет располагаться в непосредственной близости от аэропорта, самого Владивостока и владивостокской кольцевой автодороги

"Вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком. И нам бы хотелось на горизонте 10 лет увидеть эту агломерацию первым миллионником на Дальнем Востоке", - заявил министр.

Сейчас в России насчитывается 15 городов, население которых превышает миллион жителей.