Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке

Первый город-"миллионник" может появиться на Дальнем Востоке через десять лет. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, власти намерены запустить масштабный проект, рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока (город Спутник). Он будет располагаться в непосредственной близости от аэропорта, самого Владивостока и владивостокской кольцевой автодороги

"Вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком. И нам бы хотелось на горизонте 10 лет увидеть эту агломерацию первым миллионником на Дальнем Востоке", - заявил министр.

Сейчас в России насчитывается 15 городов, население которых превышает миллион жителей.