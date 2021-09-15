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15.09.2021 10:50
Рубрика: Дороги

Участок трассы М-12 от ЦКАД до А-108 заработает в 2022 году

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Минтранс России Фото: Минтранс России
Фото: Минтранс России

Первый отрезок трассы М-12 Москва - Казань, по которому будет открыто движение, расположен между ЦКАДом и "большой бетонкой" (А-108). Об этом журналистам сообщил гендиректор ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

Фото: Алексей Дуэль/РГ
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"До конца этого года около 15% трассы М-12 построим в асфальтобетоне, - сказал он. - Сейчас трасса дороги освобождена от зеленых насаждений, идут работы на всех искусственных сооружениях, разбираемся с коммуникациями, "малыми трубами".

Участок между ЦКАДом и А-108 находится в высокой степени готовности, там движение будет открыто в первую очередь, пояснил Петушенко. При этом связать трассу со столицей пока не получится: для этого должны быть завершены работы на северо-восточной хорде, которая станет продолжением магистрали внутри МКАД.

"В 2022 году на всей трассе уложим 70% асфальтобетона, по меньшей мере, в нижних слоях, - добавил Петушенко. - Тогда же откроем движение до Владимира, Мурома".