Участок трассы М-12 от ЦКАД до А-108 заработает в 2022 году

Первый отрезок трассы М-12 Москва - Казань, по которому будет открыто движение, расположен между ЦКАДом и "большой бетонкой" (А-108). Об этом журналистам сообщил гендиректор ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"До конца этого года около 15% трассы М-12 построим в асфальтобетоне, - сказал он. - Сейчас трасса дороги освобождена от зеленых насаждений, идут работы на всех искусственных сооружениях, разбираемся с коммуникациями, "малыми трубами".

Участок между ЦКАДом и А-108 находится в высокой степени готовности, там движение будет открыто в первую очередь, пояснил Петушенко. При этом связать трассу со столицей пока не получится: для этого должны быть завершены работы на северо-восточной хорде, которая станет продолжением магистрали внутри МКАД.

"В 2022 году на всей трассе уложим 70% асфальтобетона, по меньшей мере, в нижних слоях, - добавил Петушенко. - Тогда же откроем движение до Владимира, Мурома".