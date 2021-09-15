Уличный музыкант из Ижевска спел в фильме Кирилла Серебренникова

Уличный певец из Ижевска Юрий Леонов снялся в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Леонов стал участником небольшого эпизода и исполнил в картине новогоднюю песню. Сегодня, когда фильм вышел в прокат, бывший инженер-механик вспомнил, как оказался на съемочной площадке.

"Это произошло случайно. Хотя и говорят, что случайностей не бывает. Я пел в Москве на улице, и меня заметил помощник Серебренникова. Он проходил рядом и сразу достал телефон. Говорит, запишу и покажу режиссеру", - рассказал Юрий Леонов корреспондентам KP.Ru. И добавил, что потом во время съемок "вел себя как обычно, представил, что на корпоративе".

Над эпизодом с участием музыканта работа продолжалась 5 дней. Серебренников певцу понравился, он отметил неожиданную вежливость всей съемочной группы. Фильма со своим участием Леонов еще не видел, но собирается посмотреть, как только вернется в Ижевск. Уже больше трех лет Юрий Леонов работает на улицах Москвы и поет только вживую.

Пение для инженера Леонова стало одним из лекарств от сердечного недуга. Он начал выступать для прохожих на одной из центральных улиц столицы Удмуртии, участвовал в концертах для ветеранов и школьников и даже победил в одном из международных вокальных конкурсов.

Премьера фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", снятого по роману писателя Алексея Сальникова, состоялась на 74-ом Каннском кинофестивале. Оператор картины Владислав Опельянц стал обладателем премии Высшей технической комиссии.