В Красноярске задержаны двое пособников террористической группировки

В Красноярском крае сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность сторонников запрещенной в России террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального главка УФСБ.

Задержаны двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона. Установлено, что они прибыли в Красноярск для распространения на территории края террористической идеологии и вербовки местных жителей. Задержанные заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала четырех сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которые готовили теракты и нападения на правоохранителей в Ингушетии. Они контактировали через интернет с боевиками в целях координации своей деятельности по подготовке и совершению преступлений, а также пропаганде терроризма. Силовики обнаружили переписку задержанных с членами группировки, огнестрельное и холодное оружие, самодельные гранаты.