В КЧР назвали причину обрушения убившего двух туристок ледника

Предварительной причиной схода ледника Алибек в Карачаево-Черкесии назван природно-климатический фактор. В ходе ЧП погибли две туристки и одна женщина получила тяжелые травмы.

"В теплое время года обильное таяние снега и льда на ледниках усиливается, стекающая вода подмывает стенки и наледи. Обрушение в таких случаях непрогнозируемо, и происходит обычно при давлении тяжести на истончившийся фрагмент ледниковой стены. Этой тяжестью могут быть и сами стенки ледника, камни скалы и т.д.", - сообщил командир Карачаево-Черкесского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.

Напомним, что 14 сентября на высоте 2200 метров в районе курортного поселка Домбай произошел сход части ледника Алибек. В зоне ЧП оказалась туристическая группа из шести человек - жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Две женщины погибли, а одна пострадавшая госпитализирована.

По факту трагедии СК региона проводит доследственную проверку, а глава КЧР Рашид Темрезов выразил соболезнования семьям погибших.

Кстати

Ученые несколько лет подряд фиксируют таяние ледников в Карачаево-Черкесии. По данным заместителя директора по научной части Тебердинского национального парка Джамала Текеева, ежегодно площадь ледников в республике из-за глобального потепления уменьшается на 20 сантиметров.