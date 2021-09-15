Платья Анны Нетребко выставят в Шереметевском Дворце в Петербурге

Солистка Мариинского театра, народная артистка России, каммерзенгер Венской государственной оперы Анна Нетребко 18 сентября отметит юбилей. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства решил поздравить певицу открытием мини-экспозиции "Дар Анны Нетребко Театральному музею".

Этим летом певица передала в дар музею два своих роскошных концертных платья. Это знаменитое красное платье Escada, сшитое специально для ее выступления на Венском оперном балу в 2004 году, и голубое платье со шлейфом и рисунком в стиле гжель от кутюрье Irina Vitjaz. Они и будут выставлены на месяц в одном из залов парадной анфилады Шереметевского дворца, являющегося одним из филиалов музея.

Сейчас в коллекции музея насчитывается более 3500 единиц одежды звезд разных эпох, здесь и сценические костюмы Анны Павловой, Марии Кузнецовой-Бенуа, концертные платья Майи Плисецкой от Пьера Кардена.

Народная артистка России отметит юбилей гала-концертом в Кремлевском дворце, а затем отправится в тур по России. К слову, 7 сентября оперная дива потеряла отца. Но не стала отменять запланированные концерты.

В ноябре - впервые за пять лет - артистка выпустит сольный альбом Amata dalle tenebre, записанный в La Scala, где в сопровождении оркестра легендарного театра она исполняет свои самые страстные арии и любимые песни из своего репертуара.