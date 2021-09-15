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15.09.2021 16:25
Рубрика: Культура

Платья Анны Нетребко выставят в Шереметевском Дворце в Петербурге

Текст: Кирилл Рейн (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства

Солистка Мариинского театра, народная артистка России, каммерзенгер Венской государственной оперы Анна Нетребко 18 сентября отметит юбилей. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства решил поздравить певицу открытием мини-экспозиции "Дар Анны Нетребко Театральному музею".

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Павловск"
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Этим летом певица передала в дар музею два своих роскошных концертных платья. Это знаменитое красное платье Escada, сшитое специально для ее выступления на Венском оперном балу в 2004 году, и голубое платье со шлейфом и рисунком в стиле гжель от кутюрье Irina Vitjaz. Они и будут выставлены на месяц в одном из залов парадной анфилады Шереметевского дворца, являющегося одним из филиалов музея.

Сейчас в коллекции музея насчитывается более 3500 единиц одежды звезд разных эпох, здесь и сценические костюмы Анны Павловой, Марии Кузнецовой-Бенуа, концертные платья Майи Плисецкой от Пьера Кардена.

Народная артистка России отметит юбилей гала-концертом в Кремлевском дворце, а затем отправится в тур по России. К слову, 7 сентября оперная дива потеряла отца. Но не стала отменять запланированные концерты.

В ноябре - впервые за пять лет - артистка выпустит сольный альбом Amata dalle tenebre, записанный в La Scala, где в сопровождении оркестра легендарного театра она исполняет свои самые страстные арии и любимые песни из своего репертуара.

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