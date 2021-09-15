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15.09.2021 16:16
Рубрика: Общество

Героя России Виктора Казанцева похоронят в Краснодаре

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В столице Краснодарского края 16 сентября пройдут похороны Героя России, генерала армии Виктора Казанцева, который скончался 14 сентября в госпитале после продолжительной болезни. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, генерал будет похоронен на городском кладбище Краснодара.

Фото: instagram anna_netrebko_yusi_tiag
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- Краснодарцы его очень уважали - Виктор Германович всегда интересовался, чем живет и как развивается наш город. Он участвовал в общественной жизни кубанской столицы, занимался патриотическим воспитанием будущих офицеров - воспитанников Краснодарского президентского кадетского училища, - написал в своем аккаунте в Telegram мэр Краснодара Евгений Первышов.

В четверг утром в Екатерининском кафедральном соборе города состоится церемония прощания с Виктором Казанцевым.

Как сообщалось ранее, Герой России Виктор Казанцев скончался в Краснодаре утром 14 сентября, ему было 75 лет. Генерал армии руководил объединенной группировкой войск на Северном Кавказе в 1999-2000 годах. С 2000 по 2004 занимал пост полпреда президента России в Южном федеральном округе.

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