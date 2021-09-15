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15.09.2021 10:49
Рубрика: Культура

"Таврида.АРТ" удивила высокотехнологичными уличными шоу

Текст: Мария Орлова (Судак)
Российская газета - Неделя - Крым № 211(8562)
На фестивале "Таврида.АРТ" в бухте Капсель открыли самое большое граффити на юге России, на "небесном спектакле" подняли в воздух 300 дронов и снова разгромили армию шведов на фестивале исторической реконструкции, посвященной Александру Невскому.
300 летательных аппаратов кружили возле арт-объекта "Человек, смотрящий в море". Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ" 300 летательных аппаратов кружили возле арт-объекта "Человек, смотрящий в море". Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
300 летательных аппаратов кружили возле арт-объекта "Человек, смотрящий в море". Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

Устроители фестиваля ежегодно делают все, чтобы удивить публику и продемонстрировать плодотворность творческого союза между "физиками" и "лириками" - то есть между высокими технологиями, наукой и искусствами.

Фото: <a href="https://www.facebook.com/cat.the.most" target="_blank">Кот Моста</a>
Вдоль трассы "Таврида" появился портрет кота Мостика

В первый день фестиваля в небо над территорией арт-кластера запустили около сотни воздушных змеев причудливых форм, из которых самым большим стал 30-метровый змей в виде синего кита. Его сопровождали гигантские морские скаты, медведи и "космические пришельцы". Следующим вечером над бухтой Капсель подняли рой из 300 беспилотных летальных аппаратов - они сформировали уникальные воздушные фигуры, созданные дизайнером специально для фестиваля. Декорациями необычного шоу дронов стали парусник "Херсонес" и арт-объекты "Человек, смотрящий в море" и "Ассоль", расположенные на берегу.

- Корабль под алыми парусами, арт-объекты, дроны, музыка и голос, рассказывающий историю, - это новый формат уличного высокотехнологичного театра, "Тавриды.АРТ": смешение жанров, дающее новое качество представления. Все это должно вдохновить участников фестиваля на новое творчество, - сказала программный директор арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева.

На территории арт-парка появилось граффити площадью более 1,5 тысячи квадратных метров: художники из России, Израиля и США превратили в арт-объект один из складов, расписав его стены и крышу.

В дни фестиваля резиденты арт-кластера выступили на одной сцене с Димой Биланом, Дианой Арбениной, MANIZHA и Сосо Павлиашвили.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Я очень рада, что этот фестиваль продолжается и что здесь есть молодые, дерзкие ребята, которые в какой-то момент скажут мне: "Пришло наше время!" А я скажу: "Безусловно" - и буду помогать, - заявила лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Ее выступление с молодой исполнительницей Apassiona стало для обеих певиц ярким экспромтом.

Сотня участников общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России" из 16 регионов страны сошлась на средневековом рыцарском турнире и воссоздала в бухте Капсель Невскую битву.

Этот сезон "Тавриды" впервые представлял образовательную программу "Меганомика", задача которой - сделать состоявшимся лидерам (будь то чиновники, директора техникумов или губернаторы) "прививку" творчеством.

- У творчества, у креативности, если рассматривать их как движение электрических импульсов в мозге, пока нет точного научного объяснения, - сказал глава РАН Александр Сергеев, принявший участие в работе фестиваля "Таврида.АРТ". - Но совершенно точно творчество - это общий, единый для всех видов науки, искусства и менеджмента процесс. "Таврида" - это место, где можно раскрепостить свое творческое начало. И участники уже демонстрируют хорошие результаты. То же самое возможно и в науке. Поэтому мы здесь во второй раз. Мне хотелось бы, чтобы наше участие было не случайным и не спонтанным, а регулярным и осознанным. Мы должны объединиться, построить Академию креативных индустрий.

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Ее строительство - в ближайших планах арт-кластера "Таврида".

- Архитектурный проект сейчас проходит финальную часть согласований в Главгосэкспертизе. На площадке провели подготовку к строительству. Рассчитываю, что через два года здесь начнет работать круглогодичная академия, - отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Справка "РГ"

По традиции на фестивале подвели итоги Всероссийского конкурса проектов, который Росмолодежь проводит в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей". В финал конкурса вышел 291 проект молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет из 34 регионов России, из них были выбраны 67 победителей.

Самый крупный грант - 1,4 миллиона рублей - получил Эмир Фаткулилин из Республики Башкортостан: на конкурсе он представил проект "Межрегиональный спортивно-образовательный фестиваль "Снежный мяч" в номинации "Спорт, ЗОЖ, туризм". Общая сумма, выделенная на реализацию молодежных проектов, - 42,3 миллиона рублей.

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