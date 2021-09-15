Три наблюдателя из Франции пожелали посетить выборы в Крыму

Три наблюдателя из Франции выказали желание проследить за голосованием на избирательных участках в Крыму во время выборов депутатов Госдумы. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

По его словам, их уже зарегистрировал Центризбирком, однако пока преждевременно утверждать, получится ли у них вовремя прибыть на полуостров.

- Подчеркну: их присутствие планируется, - уточнил он.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В Крыму будет работать 1 131 постоянный участок и 39 участков в местах временного пребывания граждан, в том числе 37 - в больницах и по одному - в СИЗО и аэропорту.

На участках обеспечат меры санитарной защиты: члены избирательных комиссий будут в масках и защитных экранах, избирателям на участках будут выдавать маски. Кроме того, на участках избиратели смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и гриппа.

По словам начальника информационного управления ГАС "Выборы" аппарата Избирательной комиссии Крыма Елены Петриенко, в Крыму - 1 миллион 487 тысяч избирателей. К ним в сентябре добавятся 12187 человек из других регионов РФ, пожелавших проголосовать в республике.