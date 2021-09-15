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15.09.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

В Керчи вандалы разбили вазоны реставрированных Митридатских лестниц

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Керчи неизвестные вандалы разрушили каменные вазоны, восстановленные во время реставрации Митридатских лестниц. Сотрудники УМВД России по Керчи начали проверку по факту инцидента - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РК.

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- Сообщение о противоправных действиях неустановленных лиц поступило ночью, - уточнили в МВД. - Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и зафиксировали имеющиеся следы противоправной деятельности. Сейчас по этому факту проводится проверка. Предпринимаются все меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению правонарушения.

Напомним, на ремонтно-реставрационные работы на Большой и Малой Митридатских потрачено более 651 миллиона рублей. В эту сумму был включен демонтаж разрушенных и усиление сохранившихся конструкций, реставрационные работы, монтаж декоративного освещения, прокладка водопровода и ливневой канализации, а также благоустройство и спасательно-археологические исследования в границах объекта. Летом 2021 года лестницы были открыты для посещения и стали одним из самых популярных объектов у туристов.

Накануне жители и гости Керчи отпраздновали День города, которому исполнился 2621 год.

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