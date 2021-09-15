В Сочи к предстоящему сезону откроются 25 зимних пляжей

В предстоящем сезоне 2021-2022 в Сочи будут работать 25 зимних пляжей, расположенных на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

На всех зимних пляжах будут проводиться открытые спортивные тренировки, занятия йогой, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха. Также увеличится количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, а также общественных туалетов.

Напомним, благоустройство осенне-зимних зон отдыха на пляжах курортных городов Кубани началось в прошлом году.

В предстоящем зимнем сезоне в Сочи продолжат работу 37 крупных объектов туристского показа в горном и прибрежном кластерах. К концу года планируется запустить около 15 новых туристско-экскурсионных маршрутов.

Например, на горном курорте "Газпром" откроются новые горнолыжные трассы, где при благоприятных погодных условиях гости смогут кататься с пика 2256 метров до нижней станции 550 метров, что значительно увеличит зону вечернего катания, а общая протяженность освещенных трасс будет превышать десять километров. Кроме того, здесь установят самую высокогорную елку России. На "Красной Поляне" обновят зону выката на "Поляне 960" с расширенной территорией апре-ски и открытие сноупарка, работающего на протяжении всего зимнего сезона. На Южном склоне "Розы Хутор" будет увеличена зона катания еще на 2,5 километра трасс, а аттракцион родельбан оснастили яркой иллюминацией - теперь он будет работать и по вечерам.

Также зимой продолжит работу Кавказский заповедник, где к новому году модернизируют визит-центр и начнется обновление вольерного комплекса. Кроме того, планирует открытие новой тропы для инклюзивного туризма.

- Курорты повышают уровень сервиса и расширяют спектр услуг, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Приложен максимум усилий к тому, чтобы пребывание в Сочи для наших гостей не только доставляло удовольствие, но и было безопасным и комфортным. Уже выработан комплекс мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в горном кластере.

Ожидается, что к зимнему сезону показатель турпотока в Сочи будет соответствовать данным позапрошлого года и курорт примет более 6,5 миллиона человек.