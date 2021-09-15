Видео: стая дворняг разорвала на части автомобиль

В Ростове-на-Дону стая бродячих собак изуродовала легковой автомобиль Citroen C3. У машины оказался вырван бампер, решетка радиатора, прокусаны колеса, поврежден капот. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Как сообщила "РГ" 24-летняя Марина Егощенкова, ЧП произошло около пяти часов утра 12 сентября. Девушка припарковала автомобиль возле дома на улице Творческой и вскоре услышала лай бездомных собак. Животные напали на автомобиль, что зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения.

Как оказалось, причиной агрессии стаи дворняг стала уличная кошка, которая, спасаясь от преследования собак, забилась под машину. На кадрах видео можно рассмотреть, как несколько собак окружили машину, и одна из них вцепилась в бампер, а затем стала рвать его зубами.

В страховой компании владелице пострадавшего автомобиля отказались возмещать ущерб и заявили, что это не страховой случай.

В МКУ "Городской центр управления численностью безнадзорных животных" сообщили, что от администрации Ворошиловского районав июле поступила одна заявка на отлов дворняг. Специалисты отловили трех собак, которых стерилизовали и выпустили на место их обитания. Всего в Ростове-на-Дону с начала года отловлено и стерилизовано 404 бродячих собаки.