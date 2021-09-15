Свердловские животноводы назвали причину роста цен на молоко

В Свердловской области поползли вверх цены на молоко. Это подтверждают и выкладки Росстата. Между тем животноводы уверены, что процесс этот удастся затормозить.

Так, по данным регионального департамента информационной политики, по сравнению с прошлым годом себестоимость производства молока выросла на 18 процентов. И одна из причин этого - нехватка кормов, к которой привело крайней засушливое лето.

"Урожайность кормов снизилась минимум на 20 процентов, корма на рынке подорожали на 35 процентов", - говорит член правления Союза животноводов Урала Илья Бондарев.

Эти затраты, само собой, производители пока закладывают в себестоимость продукции, так как заготовка пропитания для коров продолжается. А остановить повышение цен на молоко, по мнению специалистов, позволит областная и государственная поддержка, на которую могут рассчитывать аграрии, чьи поля пострадали от засухи.

Напомним, в июле в Свердловской области был объявлен режим ЧС из-за неблагоприятной для фермеров погоды. К властям обратились главы муниципалитетов и руководители более двух сотен сельхозпредприятий. На тот момент общую сумму ущерба они оценили в 4,7 миллиарда рублей.