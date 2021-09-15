Труба зовет: В Челябинске открыли Детскую филармонию

В областном центре появилась новая площадка для творчества - Детская филармония, где, по словам организаторов, будут представлены все направления - эстрада, классическая и популярная музыка, народное творчество, хореография. Ребята смогут не только заниматься, но и давать концерты. Уже сформированы детско-юношеский симфонический и эстрадно-джазовый оркестры, концертный хор, ансамбль аккордеонистов, студия эстрадного вокала, детская хореографическая студия при государственном ансамбле танца "Урал". По результатам первого этапа конкурсных прослушиваний, который прошел нынешним летом, в новые коллективы приглашены 93 ребенка. Второй этап состоится в сентябре, после чего количество учащихся увеличится до 200.

Для юных воспитанников приобрели скрипки, виолончели, кларнеты, флейты, валторны, трубы. А еще контрабас, синтезатор, электрогитару, различные ударные, высококлассные аккордеоны из Италии, концертный рояль "Стейнвей", электроорган.

- Получить такие инструменты - это счастье, - поделилась директор Детской филармонии Татьяна Денисова. - Например, мы закупили два фагота. Для Челябинска это достаточно редкий инструмент. Поскольку он дорогостоящий, не каждая музыкальная школа в состоянии приобрести его, соответственно, нет и педагогов. Мы обсудили эту ситуацию и договорились: у нас смогут преподавать артисты Челябинского симфонического оркестра, музыканты с консерваторским образованием и достаточным концертным опытом.

Интересно, что у каждого "класса" есть взрослый дублер из числа профессиональных коллективов Челябинской филармонии. Поэтому новое учреждение обещает превратиться в творческий резерв для мастеров большой сцены.

Наставниками юных музыкантов станут пианист-виртуоз Денис Мацуев, альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет. Партнерское соглашение с регионом подписала и Академия джаза Игоря Бутмана. Известный джазмен в числе других знаменитостей также займется воспитанием новых звезд. На открытии филармонии маэстро признался, что счастлив за Челябинск.

- Это честь для меня - сотрудничать с вами, - сказал Игорь Бутман со сцены. - Будем выступать здесь и в большой филармонии. Я понимаю, ради чего это делается: ради юных музыкантов, которые могут стать знаменитыми и покорять мир.

Кстати

Детскую филармонию в Челябинске называют творческой площадкой, возвращенной городу. В "малом формате" учреждение существовало на нынешнем месте с середины 80-х годов. Потом здание закрыли на ремонт, который оказался "вечным". Полтора десятка лет на объекте не было никакого движения, и уже мало кто верил, что филармония возродится. За счет регионального бюджета ее не просто отремонтировали, а провели реновацию: перестроили корпус, концертный зал, аудитории для репетиций, увеличив площади более чем в два раза.