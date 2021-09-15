В Кургане завели дело на наркозакладчиков, ранивших полицейских

Следственное управление СК РФ по Курганской области возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции. В преступлении подозревают двух 23-летних мужчин, сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду около половины девятого утра возле жилого дома сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали с поличным двух молодых людей во время закладки ими в тайники запрещенных веществ. Во время задержания злоумышленники ранили стражей порядка и скрылись.

Двое оперативников с ножевыми ранениями находятся в больнице. Нападавших задержали по горячим следам после объявления плана-перехвата.

Следователи готовят ходатайство в суд об аресте задержанных.