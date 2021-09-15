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15.09.2021 06:26
Рубрика: Общество

РКЦ "Прогресс": Проектирование сверхтяжелой лунной ракеты приостановлено

Россия остановила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Работы могут возобновить после уточнения программы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрия Баранова.

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"РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК", - отметил собеседник агентства. Опытно-конструкторская работа "Элементы СТК" предусматривала разработку ключевых элементов и технологий космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Баранов не исключил, что соответствующие работы возобновятся, если такое решение примет "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что Россия может начать сборку на орбите новой национальной космической станции через 6 лет. При этом эксплуатация российского сегмента МКС будет параллельно продолжаться. Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев. Предполагается, что новые модули можно будет запустить с помощью ракеты "Ангара" в 2027 году, к этому же времени должна быть готова инфраструктура на космодроме Восточный.

Общество Космос

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