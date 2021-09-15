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15.09.2021 18:24
Рубрика: Общество

Роман Романенко: Увеличение игроков на рынке космических услуг говорит о большом его потенциале

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Иван Степанов Фото: Иван Степанов
Фото: Иван Степанов

Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал намерение Стива Возняка создать космическую компанию Privateer Space.

Фото: Иван Степанов
Роман Романенко: Стране нужны различные проекты, способные вернуть интерес к космосу

Сооснователь Apple Стив Возняк в своем аккаунте в Twitter сообщил о том, что создаст частную космическую компанию Privateer Space. Предприниматель написал, что вместе со своим партнёром Алексом Филдингом намерен делать всё возможное, чтобы космос стал доступным для всего человечества и при этом безопасным.

"Желание Стива Возняка присоединиться к бизнесменам, уже осуществляющим космические проекты, показатель того, что частные инвесторы поверили в космос и перспективы, которые он открывает. Действительно, рынок космических услуг имеет огромный потенциал, он растёт год от года, и постоянное увеличение игроков на нём это только подтверждает. Считаю, что России нужно наращивать усилия в этом плане, чтобы не отставать", - прокомментировал Роман Романенко.

Стив Возняк предполагает, что в будущем люди смогут переселяться в колонии на других планетах в рамках как проектов государственных космических агентств, так и частных предприятий.

Некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию на американском космическом рынке с началом "золотой лихорадки". Они считают, что интерес бизнесменов связан с именами Илона Маска и Джеффа Безоса, которые активно занимаются космосом и являются двумя самыми богатыми людьми в мире, что естественным образом притягивает последователей и конкурентов.

Общество Космос

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