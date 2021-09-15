Росстат: Бензин в рознице подешевел за неделю на 5 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 6 по 13 сентября снизились на 5 копеек до 48,88 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1 копейку до 50,63 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подешевел на 5 копеек до 45,94 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 снизилась на 6 копеек - до 49,76 рубля за литр, а марка АИ-98 потеряла в цене 1 копейку - 57,56 рубля за литр.

Снижение цен на бензин отмечено в 35 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Йошкар-Оле - на 0,5%. Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 7 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 0,9%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,80 до 46,78 рубля, марки АИ-95 - от 49,59 до 54,09 рубля, марки АИ-98 - от 55,48 до 59,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,20 до 46,15 рубля, марки АИ-95 - от 48,00 до 50,45 рубля, марки АИ-98 - от 57,60 до 59,90 рубля за литр.

Комментируя свежую статистику Росстата, в Минэнерго отметили, что на середину сентября продолжается тенденция по удешевления топлива на АЗС в условиях растущих биржевых поставок, а также снижающихся цен в оптовом звене. Падение цен на бирже СПбМТСБ на прошлой неделе ускорилось с 1,4% в начале месяца до более чем 4%. При этом, темпы поставок топлива на биржу оставались стабильны, подчеркнули в ведомстве.

По данным Росстата, по сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 6 по 12 сентября снизилось на 0,4%, а выпуск дизельного топлива - на 2,1%.

В среднем с начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,2%, бензин марки АИ-95 на 5,9%, марка АИ-98 - на 7,6%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,1%.