СМИ: Ракеты КНДР могли упасть в пределах ИЭЗ Японии

Запущенные КНДР баллистические ракеты могли упасть в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии. Об этом стало известно после экстренного заседания Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством премьера Ёсихидэ Суга.

Дополнительно проведенный японским оборонным ведомством анализ показал, что ракеты Северной Кореи упали в акватории Японского моря в пределах ИЭЗ островного государства, передает телерадиокомпания NHK. В последний раз аналогичный инцидент произошел в октябре 2019 года.

Японские специалисты 15 сентября зафиксировали два пуска баллистических ракет с территории КНДР, которые были произведены в 12:32 и 12:37 по местному времени. Ракеты пролетели по низкой траектории расстояние около 750 километров. Представители минобороны Японии продолжают изучать информацию о северокорейских пусках, в том числе пытаются уточнить характеристики ракет.

Ранее официальный Токио заявил протест КНДР, который был передан Пхеньяну по дипломатическим каналам через посольство Японии в Пекине.