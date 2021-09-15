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15.09.2021,  
14:01
Текст:  Алексей Моисеев

Списанные танки Т-80УД и БТР-70 стали мишенями на учениях "Запад-2021"

На совместном стратегическом учении "Запад-2021" впервые были опробованы новейшие образцы отечественной боевой техники. Например, условного противника громили боевые машины пехоты Б-19 - модернизированные БМП-3 с необитаемым ракетно-пушечным модулем "Эпоха". Ранее они официально не демонстрировались.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" также впервые решали задачи по обороне вместе с мотострелковыми подразделениями.

Инженерные комплексы "Земледелие" для срыва "вражеского" наступления производили дистанционное минирование местности.

В небе действовали ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец" и "Ласточка".

В то же время к маневрам привлекли технику, для которой участие в этих мероприятиях стало своеобразным прощальным парадом. Речь идет о старых танках Т-80УД и бронетранспортерах БТР-70, изображавших атаку условного противника. Их в настоящее время считают уже морально и технически устаревшими. Несколько единиц было замечено там, где действовали "Ураны - 9".

Ставшие мишенями боевые машины 70-х и 80-х годов покрасили в камуфляж, отличающийся от традиционного, принятого в российской армии, и нанесли специальные опознавательные знаки. По этим целям открыли огонь окопавшиеся мотострелки и танкисты.

Когда все попытки "агрессора" прорвать оборону были сорваны и началось контрнаступление, на поле боя осталось несколько горящих бэтээров и "восьмидесятых".

Фото: Максим Блинов \ РИА Новости
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Т-80УД находились на вооружении более четверти века. Возможно, они бы эксплуатировались еще дольше, но танки были выпущены в Харькове и в качестве двигателя на них использовались 1000-сильные двухтактные дизельные двигатели 6ТД. Из-за позиции украинской стороны полноценный ремонт таких силовых установок был сильно затруднен, поэтому, как только выработался ресурс, гусеничные бронированные "иномарки" вывели из войск.

БТР-70 участвовали в войне в Афганистане, в конфликтах на территории бывшего СССР. В настоящее время в войсках находятся лишь усовершенствованные варианты. Так, бензиновые пожароопасные двигатели заменили на дизельные, провели другие изменения, в результате бронетранспортеры по своим характеристиками практически сравнялись с более современными БТР-80. Образцы, которым не посчастливилось пройти модернизацию, списываются, и какая-то часть из них становится мишенями.

Фото: Минобороны РФ

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