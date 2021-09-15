Становитесь в очередь: купить новый автомобиль в России стало еще сложнее

У российских дилеров вырос срок ожидания новых автомобилей. С начала нынешнего года он увеличился как минимум на полтора месяца. Это оживило вторичный рынок: если покупателей не устраивает то, что есть в наличии в автосалонах, они выбирают машины с пробегом.

Как уточняет газета "Ведомости", время ожидания автомобилей различается как по брендам, так и по моделям внутри брендов. В целом срок поставок машин массового сегмента классов B и С с начала года вырос на месяц-полтора. А вот очередь на импортные модели, в частности, в хороших комплектациях, передвинулась уже на 2022 год.

Дилеры отмечают закономерность: автомобили локальной сборки приобрести проще. Однако чем дороже комплектация, тем больше шансов, что найти ее будет сложнее.

Спрогнозировать точно сроки поставок сегодня очень трудно: ожидание может затянуться более, чем на полтора месяца. Проблема - в некомплектности: не хватает микрочипов. Из-за этого автопроизводители либо сокращают объемы выпуска, либо останавливают конвейеры. Все это отражается на поставках.

Повышенный спрос на автомобили с пробегом привел к тому, что их средняя стоимость на российском авторынке за год выросла на 19%: в первой половине 2021-го она составила 330 тысяч рублей. В целом машины с трехлетним пробегом сейчас продаются в два раза быстрее.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что кризис с поставками электронных компонентов спутал все карты на авторынке. Самую популярную в России модель - Lada Granta - в наличии не найти, поэтому покупателям приходится рассматривать другие варианты.