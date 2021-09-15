Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.09.2021 14:08
Рубрика: Легковые авто

Становитесь в очередь: купить новый автомобиль в России стало еще сложнее

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У российских дилеров вырос срок ожидания новых автомобилей. С начала нынешнего года он увеличился как минимум на полтора месяца. Это оживило вторичный рынок: если покупателей не устраивает то, что есть в наличии в автосалонах, они выбирают машины с пробегом.

Фото: Пресс-служба Mazda
Кроссовер Mazda CX-30 попрощался с российским рынком

Как уточняет газета "Ведомости", время ожидания автомобилей различается как по брендам, так и по моделям внутри брендов. В целом срок поставок машин массового сегмента классов B и С с начала года вырос на месяц-полтора. А вот очередь на импортные модели, в частности, в хороших комплектациях, передвинулась уже на 2022 год.

Дилеры отмечают закономерность: автомобили локальной сборки приобрести проще. Однако чем дороже комплектация, тем больше шансов, что найти ее будет сложнее.

Спрогнозировать точно сроки поставок сегодня очень трудно: ожидание может затянуться более, чем на полтора месяца. Проблема - в некомплектности: не хватает микрочипов. Из-за этого автопроизводители либо сокращают объемы выпуска, либо останавливают конвейеры. Все это отражается на поставках.

Повышенный спрос на автомобили с пробегом привел к тому, что их средняя стоимость на российском авторынке за год выросла на 19%: в первой половине 2021-го она составила 330 тысяч рублей. В целом машины с трехлетним пробегом сейчас продаются в два раза быстрее.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что кризис с поставками электронных компонентов спутал все карты на авторынке. Самую популярную в России модель - Lada Granta - в наличии не найти, поэтому покупателям приходится рассматривать другие варианты.