Трамп опроверг информацию о его планах воевать с КНР

Экс-президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся ранее сообщения о том, что после проигрыша на президентских выборах он якобы мог задуматься о нападении на Китай. Об этом бывший хозяин Белого дома заявил во вторник в интервью телеканалу Newsmax.

"У меня никогда не было мысли атаковать Китай", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что это "самая смехотворная вещь", которую он когда-либо слышал, пишет ТАСС.

Ранее The Washington Post опубликовала отрывок из готовящейся к выходу книги журналиста Боба Вудворда. В этом фрагменте речь идет о том, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли втайне от Трампа звонил в Пекин с целью предотвращения возможного военного столкновения двух стран.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, придется вновь принять участие в борьбе за президентское кресло. По словам политика, ситуация в стране складывается таким образом, что у него не будет иного выбора, кроме как снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. "Я не думаю, что у нас будет выбор... Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора", - отметил бывший американский лидер.