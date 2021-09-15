В России появится новый рамный внедорожник

Марка Isuzu объявила о том, что привезет в Россию внедорожник Mu-X. Как сообщает пресс-служба японского бренда, модель появится на нашем рынке в первой половине 2022 года.

Mu-X построен на одной платформе с пикапом D-Max, автомобиль получил новую раму и силовую линию, продвинутую систему полного привода, а также пакет инновационных решений в области безопасности.

По предварительным данным, Mu-X предложат в нашей стране с трехлитровым турбодизелем мощностью 190 лошадиных сил в сочетании с автоматом Aisin.

В российском отделении марки считают дебют внедорожника не просто очередным стартом продаж новой модели, а трансформацией бизнеса - появлением сегмента пассажирских автомобилей в дополнение к коммерческому транспорту.

На нашем рынке новый "японец" будет бороться с Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

Отметим, что весной в России появился Isuzu D-Max третьего поколения. Автомобиль сохранил мощную рамную конструкцию лестничного типа, рессорную заднюю подвеску и неразрезной задний мост. Пикап предлагают от 2 760 000 рублей.