"Автодор": Участки дорог с аварийными комиссарами в два раза безопаснее

Участки дорог, на которых работают аварийные комиссары, оказались в два раза безопаснее остальных, сообщили в госкомпании "Автодор".

Протяженность сети дорог госкомпании сейчас составляет 3,8 тысячи километров. Из них более тысячи километров - скоростные автомагистрали. По статистике количество ДТП на трассах госкомпании снизилось почти на 16%, а количество пострадавших в них - на 15%, сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения "Автодора" Виктор Левандовский 15 сентября в ходе сессии "Безопасность дорожного движения и сохранность автомобильных дорог" на VII Международном форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"Повышая скорость, понижаем количество ДТП на дороге, тем самым повышая безопасность дорожного движения", - подчеркнул он.

Это связано не только с высоким качеством скоростных платных дорог и наличием на них разнообразных технических средств организации дорожного движения. Большую роль также играет служба аварийных комиссаров, пояснил Левандовский. По его данным, участки дорог, где работают аварийные комиссары, более чем в два раза безопаснее, чем остальные. "Мы сравнили два абсолютно одинаковых участка трассы М-4 "Дон". По данным с 2018 по 2020 годы на платном число дорожно-транспортных происшествий оказалось на 50% ниже, число погибших в них - в 1,4 раза ниже, пострадавших - также на 50%", - рассказал представитель "Автодора".

Аварийные комиссары первыми приходят на помощь пострадавшим в ДТП. Они не только фиксирует, происшествие, но и могут оказать медицинскую помощь.

Сейчас рассматривается вариант запуска службы аварийных комиссаров и на бесплатных дорогах.