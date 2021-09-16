Автотопливо дешевеет на АЗС

Росстат зафиксировал за две недели сентября снижение цен на бензин в рознице в среднем на 20 копеек. Биржевые котировки также просели: на 1,5-2,5 тысячи рублей за тонну. В совокупности это немного успокоило страсти на рынке, но возобновившийся рост мировых цен на нефть может оказать давление на стоимость автотоплива в России.

В минэнерго ожидают, что в дальнейшем розничные цены на автомобильное топливо продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции. Топливный рынок продолжает оставаться сбалансированным, подчеркнули в пресс-службе ведомства, комментируя статистику Росстата.

Рост цен на нефтепродукты в Европе имеет отложенное влияние на наш рынок. Котировки барреля опустились ниже 70 долларов в середине августа, тогда же упали экспортные цены на наше топливо, но оптовые цены пошли вниз только в начале сентября. Сейчас же экспортные цены на российский бензин вернулись близко к максимумам этого года. Если сохранятся текущие цены на европейском рынке, то оснований для заметного снижения цен на бензин нет, можно говорить только о долях процентов, считает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. По его мнению, оптовый и розничный сегмент рынка, а также производители топлива сейчас не имеют рентабельности по бензину, за счет уменьшения которой можно было бы снизить цены на АЗС.

С этим согласна руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. Скорее всего, снижение розничных цен будет краткосрочным. Средний убыток от реализации Аи-92 на АЗС 15 сентября оценивается в 2,6 рубля с одного литра, а Аи-95 - в 1,2 рубля.

В России действует демпфирующий механизм, который компенсирует часть (68%) упущенной нефтяниками прибыли при поставках топлива на внутренний рынок при высоких экспортных ценах. С момента принятия новых параметров демпфера в апреле этого года цены на нефть выросли почти на 25%, что увеличило размеры выпадающих доходов нефтяников. К тому же механизм не затрагивает экономику АЗС, из которых более половины не имеют отношения к отечественным нефтедобывающим и перерабатывающим компаниям.

Если цены на нефть продолжат расти, то увеличится разрыв между доходностью поставок на экспорт и на внутренний рынок, считает Ежов. Для сохранения статус-кво вслед за ними должны вырасти и оптовые цены, но это опять приведет к увеличению убыточности розничного бизнеса. Если же будут поддерживаться заниженные оптовые цены, то государству нужно будет прикладывать усилия по обеспечению поставок на внутренний рынок, уточняет эксперт.