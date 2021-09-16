Автотопливо дешевеет на АЗС

Новости

Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус 20:48
Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business 20:39
Главный выход метро "Курская" закрывается на ремонт 20:20
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 20:12
От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу 19:41
Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху 19:37
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 19:32
Отопительный сезон начался в 36 регионах 19:27
Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 19:10
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 19:06
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 19:05
Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов 19:01
Взлетевшего с привязанным скотчем человеком пилота вертолета будут судить 19:00
Единый заказчик контролирует более 150 строек 18:51
Умерла французская актриса Марта Меркадье 18:44
Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники 18:41
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 18:40
В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем 18:15
Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн 18:07
ДОМ.РФ запустит механизм универсальной льготной ипотеки 18:05
Два десятка проектов строительства жилья получили господдержку 18:00
Цены на газ в Европе за сутки снизились на 13% 17:41
В ПФР рассказали, как заменить набор льгот денежной выплатой 17:37
Москва призвала Прагу освободить россиянина Франчетти 17:22
В ЦБ прогнозируют снижение темпов роста ипотечного рынка 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
16.09.2021 20:40
Рубрика: Экономика

Автотопливо дешевеет на АЗС

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Росстат зафиксировал за две недели сентября снижение цен на бензин в рознице в среднем на 20 копеек. Биржевые котировки также просели: на 1,5-2,5 тысячи рублей за тонну. В совокупности это немного успокоило страсти на рынке, но возобновившийся рост мировых цен на нефть может оказать давление на стоимость автотоплива в России.
Бензин на автозаправках с начала сентября подешевел в среднем на 20 копеек. Фото: Сергей Михеев Бензин на автозаправках с начала сентября подешевел в среднем на 20 копеек. Фото: Сергей Михеев
Бензин на автозаправках с начала сентября подешевел в среднем на 20 копеек. Фото: Сергей Михеев

В минэнерго ожидают, что в дальнейшем розничные цены на автомобильное топливо продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции. Топливный рынок продолжает оставаться сбалансированным, подчеркнули в пресс-службе ведомства, комментируя статистику Росстата.

Фото: Istock
Топливо для грузовиков сделают из коровьего навоза

Рост цен на нефтепродукты в Европе имеет отложенное влияние на наш рынок. Котировки барреля опустились ниже 70 долларов в середине августа, тогда же упали экспортные цены на наше топливо, но оптовые цены пошли вниз только в начале сентября. Сейчас же экспортные цены на российский бензин вернулись близко к максимумам этого года. Если сохранятся текущие цены на европейском рынке, то оснований для заметного снижения цен на бензин нет, можно говорить только о долях процентов, считает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. По его мнению, оптовый и розничный сегмент рынка, а также производители топлива сейчас не имеют рентабельности по бензину, за счет уменьшения которой можно было бы снизить цены на АЗС.

С этим согласна руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. Скорее всего, снижение розничных цен будет краткосрочным. Средний убыток от реализации Аи-92 на АЗС 15 сентября оценивается в 2,6 рубля с одного литра, а Аи-95 - в 1,2 рубля.

В России действует демпфирующий механизм, который компенсирует часть (68%) упущенной нефтяниками прибыли при поставках топлива на внутренний рынок при высоких экспортных ценах. С момента принятия новых параметров демпфера в апреле этого года цены на нефть выросли почти на 25%, что увеличило размеры выпадающих доходов нефтяников. К тому же механизм не затрагивает экономику АЗС, из которых более половины не имеют отношения к отечественным нефтедобывающим и перерабатывающим компаниям.

Если цены на нефть продолжат расти, то увеличится разрыв между доходностью поставок на экспорт и на внутренний рынок, считает Ежов. Для сохранения статус-кво вслед за ними должны вырасти и оптовые цены, но это опять приведет к увеличению убыточности розничного бизнеса. Если же будут поддерживаться заниженные оптовые цены, то государству нужно будет прикладывать усилия по обеспечению поставок на внутренний рынок, уточняет эксперт.

Экономика Транспорт Бензин

Главное сегодня

МИД: РФ и Египет достигли понимания о выплатах родным жертв теракта над Синаем
Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям"
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг