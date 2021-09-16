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16.09.2021 18:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ повысил безопасность Lada Granta, но за это придется доплатить

Текст: Константин Руссов

Система курсовой устойчивости ESC теперь доступна для Lada Granta в большем количестве комплектаций. Ранее ассистент предлагался только для топовой версии Luxe.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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ESC можно заказать для Lada Granta в комплектациях Classic, Classic Optima и Comfort с 90-сильным мотором и механической коробкой передач. Доплата за установку электронной системы стабилизации составляет 25 000 рублей.

Напомним, ESC предотвращает снос передней оси или занос задней за счёт притормаживания колёс и снижения тяги мотора. Систему можно отключить, например, чтобы преодолеть препятствие с пробуксовкой, но при достижении скорости свыше 50 км/ч она активируется автоматически, если этого не сделал водитель.

Напомним, с 16 сентября цена на Lada Granta повысилась на 5000 рублей. Стоимость самой доступной версии исполнения модели в кузове седан составляет 550 900 рублей.

#Lada