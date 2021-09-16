Chevrolet Bolt попросили ставить вдали от других машин. И вот почему

Компания General Motors призвала владельцев хэтчбеков Chevrolet Bolt парковаться на расстоянии минимум 15 метров от других машин и строений. Дело в пожарах, которые произошли из-за этих электрокаров.

По данным Национального департамента безопасности дорожного движения США, за последнее время было зарегистрировано 13 возгораний электромобилей Chevrolet. Автопроизводитель признал проблему, назвав ее причиной неисправность аккумуляторов LG. Около 142 тысяч машин, проданных с 2016 года, были отозваны, некоторые GM выкупила у разочарованных клиентов.

Как отмечает Bloomberg, выполнить рекомендацию производителя вряд ли удастся - оставить авто с 15-метровой дистанцией в городских районах невозможно. Владельцам Bolt уже и так приходится ограничивать эксплуатацию, чтобы избежать перегрева аккумуляторов - ранее GM посоветовал не заряжать их выше уровня 90 процентов и избегать разряда ниже запаса хода на 112 километров. Электрокар, отметим, рассчитан на 416 километров поездки на одну зарядку. Кроме того, владельцев попросили не оставлять автомобили подключенным к электросети в помещении.

Вместе с тем, в GM заявили, что пожары являются редким явлением и происходят из-за двух необычных дефектов, связанных с производственной проблемой на заводах LG в Мичигане и Южной Корее.