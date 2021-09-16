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16.09.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Chevrolet Bolt попросили ставить вдали от других машин. И вот почему

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания General Motors призвала владельцев хэтчбеков Chevrolet Bolt парковаться на расстоянии минимум 15 метров от других машин и строений. Дело в пожарах, которые произошли из-за этих электрокаров.

Фото: Julie Jacobson/AP
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По данным Национального департамента безопасности дорожного движения США, за последнее время было зарегистрировано 13 возгораний электромобилей Chevrolet. Автопроизводитель признал проблему, назвав ее причиной неисправность аккумуляторов LG. Около 142 тысяч машин, проданных с 2016 года, были отозваны, некоторые GM выкупила у разочарованных клиентов.

Как отмечает Bloomberg, выполнить рекомендацию производителя вряд ли удастся - оставить авто с 15-метровой дистанцией в городских районах невозможно. Владельцам Bolt уже и так приходится ограничивать эксплуатацию, чтобы избежать перегрева аккумуляторов - ранее GM посоветовал не заряжать их выше уровня 90 процентов и избегать разряда ниже запаса хода на 112 километров. Электрокар, отметим, рассчитан на 416 километров поездки на одну зарядку. Кроме того, владельцев попросили не оставлять автомобили подключенным к электросети в помещении.

Вместе с тем, в GM заявили, что пожары являются редким явлением и происходят из-за двух необычных дефектов, связанных с производственной проблемой на заводах LG в Мичигане и Южной Корее.

#Chevrolet