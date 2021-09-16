Эксперт рассказал, куда опасно класть телефон на ночь

Ученые давно опровергли миф о том, что излучение мобильных телефонов может вызывать рак, однако в некоторых случаях длительное нахождение устройства рядом с телом действительно может навредить человеку. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

По его словам, при сертификации гаджетов специалисты оценивают воздействие на организм на расстоянии полуметра. Ночью телефон лучше держать от головы на такой, или на еще большей дистанции, рекомендовал эксперт.

"Общее правило - не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра", - уточнил собеседник.

В сельской местности телефон на ночь лучше класть еще дальше, так как его излучение усиливается вдали от базовой станции, предупредил Ястребцев.

Особенно осторожными при использовании смартфона нужно быть людям с кардиостимуляторами - гаджеты могут провоцировать электромагнитные помехи.