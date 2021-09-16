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16.09.2021 13:43
Рубрика: Digital

Эксперт рассказал, куда опасно класть телефон на ночь

Текст: Матвей Линник
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ученые давно опровергли миф о том, что излучение мобильных телефонов может вызывать рак, однако в некоторых случаях длительное нахождение устройства рядом с телом действительно может навредить человеку. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

Фото: iStock
Эксперт рассказала, чем можно заразиться через смартфон

По его словам, при сертификации гаджетов специалисты оценивают воздействие на организм на расстоянии полуметра. Ночью телефон лучше держать от головы на такой, или на еще большей дистанции, рекомендовал эксперт.

"Общее правило - не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра", - уточнил собеседник.

В сельской местности телефон на ночь лучше класть еще дальше, так как его излучение усиливается вдали от базовой станции, предупредил Ястребцев.

Особенно осторожными при использовании смартфона нужно быть людям с кардиостимуляторами - гаджеты могут провоцировать электромагнитные помехи.

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