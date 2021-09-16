ГИБДД якобы начала сурово карать за шторки на окнах машин

МВД России разъясняет, что административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается. В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется.

Убрать сетку - проблем не составляет. Снял и убрал. Пользоваться ей можно только на стоянках.

Со шторками все сложнее. Они бывают разные. Есть те, которые крепятся стационарно. А есть просто на липучках. С последними также проблем нет никаких - снял и устранил нарушение.

Стационарные могут быть установлены на заводе-производителе машин. Действительно, некоторые представительские автомобили оборудуются такими шторками. Во время движения на передних стеклах они должны быть открыты. Как правило, они собираются гармошкой за спиной водителя и обзорность не ограничивают.

Но если такие шторки не предусмотрены изначально, то их установка уже может расцениваться, как внесение изменений в конструкцию. И тогда сотрудник ГИБДД может выписать не только штраф, но и потребовать привести автомобиль в изначальный вид, либо узаконить это внесение изменений в конструкцию. В противном случае, если это не будет сделано в течение 10 дней, автовладельцу грозит аннулирование регистрации.

Но все это действовало давно, и ничего нового в этом нет. Как выяснил корреспондент "РГ", поводом для сенсационных публикаций послужило не очень грамотное разъяснение ГИБДД Хакасии, размещенное на сайте этого ведомства в апреле этого года.

В нем цитируется пункт 7.3 правил дорожного движения, в котором прописано, что допускается применять шторки на окнах туристических автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

Но далее делается вывод о том, что исходя из этой формулировки на передних боковых стеклах наличие шторок не разрешается. Это не так. Что не запрещено, то разрешено. Прямого запрета на наличие шторок в правилах нет. Однако запрещается использование средств и предметов, ограничивающих обзорность. То есть, если шторка закрыта во время движения - это недопустимо. Если она открыта и обзор не закрывает, это нигде и никем не запрещено.

Далее ГИБДД Хакасии утверждает: поскольку шторки и сетки выступают орудием правонарушения, то инспектор ГИБДД имеет право их изъять. Действия госавтоинспектора предусмотрены ч. 1 ст. 27.10 КоАП РФ. Это не совсем так. Не раз Верховный суд разъяснял, что такое орудие правонарушения. В данном случае это не орудие, а предмет правонарушения.

Изъять его, конечно, можно, но только в качестве доказательства совершения правонарушения или для исследований. Необходимость изъятия требуется обосновать. Само изъятие проводится под видеозапись или в присутствии двух понятых.