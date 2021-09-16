Климов: Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда

В компаниях Google и Apple отреагировали на приглашение временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета обсудить недопустимость вмешательства в российские выборы. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов​​​.

"До 10:00 они отреагировали, они все получили, коммуникация началась", - сказал Климов РИА Новости, не уточнив, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии в четверг.

Заседание будет посвящено фактам вмешательства американских компаний Google и Apple в выборы в Госдуму.