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16.09.2021 11:25
Рубрика: Власть

Климов: Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда

Текст: Дмитрий Гончарук

В компаниях Google и Apple отреагировали на приглашение временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета обсудить недопустимость вмешательства в российские выборы. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов​​​.

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"До 10:00 они отреагировали, они все получили, коммуникация началась", - сказал Климов РИА Новости, не уточнив, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии в четверг.

Заседание будет посвящено фактам вмешательства американских компаний Google и Apple в выборы в Госдуму.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Компании Информационные технологии Apple Компании Информационные технологии Google Единый день голосования-2021

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