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Культовая фантастика "Полет навигатора" получит "женский" ремейк

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    16.09.2021, 18:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Грядет очередной ремейк, смещенный по половому признаку. На этот раз под актуальные корректировки попала важная жанровая картина 1986 года от Рэндала Клайзера "Полет навигатора" (Flight of the Navigator).

Фото: kinopoisk.ru
У "Телохранителя" с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером будет ремейк

Информация о том, что Disney возится с перезапуском, в той или иной форме всплывает уже второй десяток лет. И вот обновление: предприятие готовится для собственного стриминга корпорации Disney+ и разместит по центру женского персонажа.

Режиссером и сопродюсером ребута станет Брайс Даллас Ховард ("Мандалорец" и его предстоящий спин-офф про Боба Фетта), дочь режиссера Рона Ховарда, передает Deadline.

Сроки реализации не названы.

Ранее сообщалось, что исполнитель главной роли в оригинальной картине был арестован за бандитизм.

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