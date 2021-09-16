Культовая фантастика "Полет навигатора" получит "женский" ремейк

Грядет очередной ремейк, смещенный по половому признаку. На этот раз под актуальные корректировки попала важная жанровая картина 1986 года от Рэндала Клайзера "Полет навигатора" (Flight of the Navigator).

Информация о том, что Disney возится с перезапуском, в той или иной форме всплывает уже второй десяток лет. И вот обновление: предприятие готовится для собственного стриминга корпорации Disney+ и разместит по центру женского персонажа.

Режиссером и сопродюсером ребута станет Брайс Даллас Ховард ("Мандалорец" и его предстоящий спин-офф про Боба Фетта), дочь режиссера Рона Ховарда, передает Deadline.

Сроки реализации не названы.

Ранее сообщалось, что исполнитель главной роли в оригинальной картине был арестован за бандитизм.