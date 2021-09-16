Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов

Почти полтора десятка совместных документов подписали в четверг лидеры государств ОДКБ по итогам саммита в столице Таджикистана, информирует БЕЛТА.

Выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил 16 сентября, что лидеры стран договорились укреплять внешние рубежи. "Все были едины во мнении, что афганская проблематика непосредственно влияет на ситуацию в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Мы договорились укреплять внешние рубежи ОДКБ и продолжить планировать и осуществлять комплекс мер, направленных на снижение уровня и нейтрализацию потенциальных угроз на пространстве организации", - заявил он.

Комментируя итоги прошедшего заседания в Душанбе, генеральный секретарь организации Станислав Зась подчеркнул, что страны ОДКБ примут дополнительные меры для обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе. Отметив, что ОДКБ внимательно отслеживает ситуацию на таджикско-афганской границе, генсек дал понять, что приоритет в своей деятельности члены организации по-прежнему отдают политико-дипломатическим средствам. "Президенты договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам", - заявил Зась.

На саммите были проработаны и практические коллективные меры для обеспечения безопасности в Таджикистане в случае обострения ситуации на границе. С этой же целью осенью на таджикско-афганской границе пройдет серия масштабных учений ОДКБ: сил и средств разведки "Поиск", сил и средств материального обеспечения "Эшелон", "Взаимодействие" с коллективными силами оперативного реагирования и тактико-специальное учение "Кобальт". Все они "пройдут по единому замыслу", - сообщил генеральный секретарь ОДКБ.

Кроме того, добавил он, главы государств договорились ускорить работу по принятию целевой межгосударственной программы по укреплению границы с Афганистаном. В этой работе есть определенные сложности, ведь значительная часть границы проходит в труднодоступной высокогорной местности.

В числе утвержденных на саммите документов Зась выделил декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирования сил и средств коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ.

Подписаны в Душанбе также соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ и решение совета о плане оснащения КСОР ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Еще два документа касаются развития миротворческого потенциала: это протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности организации от 6 октября 2007 года и решение Совета коллективной безопасности ОДКБ "О специальном представителе генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества".

Участники заседания рассмотрели и ряд документов, касающихся кадровых вопросов организации, военного и военно-технического сотрудничества, правовой и финансово-экономической деятельности, передают новостные порталы.

В следующем году, как известно, председательство в ОДКБ переходит к Армении. Поэтому премьер-министр этой страны Никол Пашинян рассказал на саммите о приоритетных направлениях работы ОДКБ в 2022 году.